Sorteo de la Champions League 2026/27: todos los argentinos que esperan rival

Este jueves se conocerá el camino de los 36 equipos en la fase liga, con una importante presencia argentina entre futbolistas, entrenadores y cuerpos técnicos.
El sorteo de la Champions League 2026/27 se realizará este jueves 27 de agosto en Mónaco y definirá el calendario de la fase liga, que tendrá 36 participantes. La ceremonia comenzará a las 13 horas de Argentina y la competencia arrancará el 8 de septiembre. La final está prevista para el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.
El formato se mantiene como el de la temporada anterior, sin los grupos tradicionales. Los 36 clubes estarán repartidos en cuatro bombos de nueve y cada equipo jugará ocho partidos contra ocho rivales diferentes, dos pertenecientes a cada bombo, con un encuentro de local y otro de visitante frente a cada uno. Los equipos del mismo país no podrán enfrentarse en esta instancia y cada club tendrá como máximo dos rivales de una misma federación extranjera. Los puestos 1° al 8° avanzarán directamente a octavos, del 9° al 24° jugarán un playoff y del 25° al 36° quedarán eliminados.
La edición tendrá una fuerte presencia argentina, con 24 futbolistas distribuidos en 14 clubes, además de entrenadores y asistentes. Entre los nombres más destacados aparecen:
Liverpool: Alexis Mac Allister
Manchester City: Gerónimo Rulli y Claudio Echeverri
Aston Villa: Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho
Atlético de Madrid: Juan Musso, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Cristian Romero
Real Betis: Valentín Gómez y Giovani Lo Celso
Inter: Lautaro Martínez
Roma: Paulo Dybala, Nahuel Molina, Matías Soulé y Santiago Castro
Como: Nico Paz y Máximo Perrone
El sorteo definirá los ocho rivales de cada participante y se realizará este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco, con 29 equipos clasificados directamente y los siete que completaron su ingreso mediante los playoffs. La fase liga tendrá ocho jornadas: del 8 al 10 de septiembre, 13-14 y 20-21 de octubre, 3-4 y 24-25 de noviembre, 8-9 de diciembre, 19-20 de enero y 27 de enero. La temporada culminará el 5 de junio en el Metropolitano de Madrid, donde se definirá al nuevo campeón de Europa.
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