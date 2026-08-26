Sorteo de la Champions League 2026/27: todos los argentinos que esperan rival

Manchester City: Gerónimo Rulli y Claudio Echeverri

Aston Villa: Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho

Atlético de Madrid: Juan Musso, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Cristian Romero

Real Betis: Valentín Gómez y Giovani Lo Celso

Inter: Lautaro Martínez

Roma: Paulo Dybala, Nahuel Molina, Matías Soulé y Santiago Castro

Como: Nico Paz y Máximo Perrone

Cuándo se juega la Champions y cómo será el sorteo

El sorteo definirá los ocho rivales de cada participante y se realizará este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco, con 29 equipos clasificados directamente y los siete que completaron su ingreso mediante los playoffs. La fase liga tendrá ocho jornadas: del 8 al 10 de septiembre, 13-14 y 20-21 de octubre, 3-4 y 24-25 de noviembre, 8-9 de diciembre, 19-20 de enero y 27 de enero. La temporada culminará el 5 de junio en el Metropolitano de Madrid, donde se definirá al nuevo campeón de Europa.