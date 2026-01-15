Sebastián Driussi: la salida de los referentes de River y la exigencia de la Sudamericana

"Fue un golpe muy duro por toda la trayectoria que tuvieron esos jugadores en el club. Ahora quedaron referentes importantes que para mí y para todo el mundo River Plate son muy importantes", expresó el delantero. Cabe recordar que en este mercado de pases se despidieron del Millonario Enzo Pérez (libre a Argentinos Juniors), Milton Casco (libre a Atlético Nacional), Ignacio Fernández (libre a Gimnasia) y Gonzalo "Pity" Martínez (libre).

Por otro lado, Driussi remarcó que, pese a disputar la Copa Sudamericana en vez de la Libertadores, "es la misma exigencia" y la importancia es la misma: "La Sudamericana es casi lo mismo (que la Libertadores) así que trataremos de hacer lo mejor posible".

image

Además, Driussi opinó sobre las flamantes incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña: "Los chicos, muy bien. Se está armando un lindo grupo y se están adaptando. Todos los jugadores son bienvenidos". Luego, agregó que no es quién para determinar si el club necesita la llegada de un nuevo delantero y que, después de un "año difícil por el tema de las lesiones", trata de tomarse la pretemporada "de la mejor manera".

"Hicimos una gran pretemporada. En lo personal necesitaba, el año pasado no pude estar con el grupo. Trataremos de cerrarlo de la mejor manera el sábado. Por momentos lo hicimos muy bien, creo que tenemos que seguir mejorando o cubriendo cosas que Marcelo (Gallardo) nos pide", añadió acerca de la preparación previa al arranque del Torneo Apertura.

River cerrará la pretemporada ante Peñarol el próximo sábado 17 de enero a las 22:15 horas en el Campus de Maldonado en el marco de la Serie Río de la Plata. Mientras tanto debutará el sábado 24, desde las 17, en el estadio Claudio Tapia por el Torneo Apertura.