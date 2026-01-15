Felipe Loyola confirmó su salida de Independiente y su traspaso al Pisa de Italia

“Contento por este pasito. Cuando decidí venir a Independiente, vine con el objetivo como jugador de seguir creciendo. Fue un año y medio hermoso. Viví muchas cosas espectaculares dentro del club. Contento por el paso que tuve acá y siempre en búsqueda de crecimiento”, afirmó Loyola, quien remarcó que la decisión responde a una necesidad personal de evolución futbolística y profesional.

En esa misma línea, el mediocampista explicó qué representa este cambio: “Es un escaloncito que doy con mucha gana, con mucha hambre de demostrar el jugador que soy. Es un paso para ir en búsqueda de algo mejor. También para valorizar cada vez más al jugador chileno, que no está siendo valorizado como debe ser”. Además, ya piensa en el desafío deportivo que lo espera en Italia y en ayudar a su nuevo equipo a revertir un presente complicado.

Al repasar su etapa en Independiente, Loyola destacó el vínculo con la gente como lo más emotivo: “El mejor momento, en lo personal, que se me eriza la piel, es cuando todo el estadio grita ‘chileno, chileno’ como pasó en varios partidos. Una sensación única, me mueve eso, fue muy emocionante. Vivir eso con toda la gente, estadio lleno. Las veces que pasó estaba mi familia en la cancha, que se emocionaron, y yo me emocioné también. Fue lo más lindo que me tocó vivir".

Loyola se fue al Pisa a préstamo con un cargo elevado de 1.500.000 euros, que se abonará el próximo mes y llegará directamente a Independiente, pese a que Huachipato conserva el 50% del pase. Además, el Rojo recibirá 4.000.000 de euros por su 30%, 5.500.000 cuando el jugador debute en el club y se gurda un 15% para una futura vente.