Torneo Apertura: Racing empató con Aldosivi y buscará la clasificación en la última fecha

La Academia igualó 1 a 1 con el Tiburón en condición de visitante por la fecha 15 del campeonato y no pudo sellar su presencia en la próxima instancia en el certamen.
Racing volvió a no jugar bien, empató 1 a 1 con Aldosivi en Mar del Plata por la fecha 15 del Torneo Apertura y buscará la clasificación a octavos de final en la última fecha contra Barracas Central en el Cilindro. El equipo de Gustavo Costas, una vez más, vuelve a sufrir en el campeonato local.
Aldosivi abrió el marcador a los 42 minutos con un gol de Felipe Anso, quien aprovechó una pelota boyando dentro del área después de un lateral ofensivo en donde no marcó bien y Facundo Cambeses metió una gran atajada previo al tanto donde también el local tuvo oportunidad de marcar. De esta manera, el Tiburón se fue 1 a 0 arriba al descanso.
Racing no pudo hacer fluir su juego y sufrió dado que rescató un punto con un tanto recién a los 38 minutos del complemento: Matías Zaracho también logró mandar a la red un balón suelto dentro del área, en este caso despues de un centro desde la derecha.
Con este empate, Racing quedó octavo en la Zona B del Torneo Apertura con 19 puntos y aún deben jugar esta fecha Barracas (19), Tigre (18) y Sarmiento (16). Se jugará a todo o nada con Barracas en el Cilindro y hay que ver si llegará en zona de clasificación... Por su parte, Aldosivi continúa anteúltimo en la tabla anual y en la de promedios.
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