Selección Argentina: el equipo para enfrentar a Mauritania y cómo va la lista para el Mundial

Captura de pantalla 2026-03-25 184024 Con Lionel Messi como líder, varios jugadores se juegan sus últimas chances de cara al Mundial 2026.

Captura de pantalla 2026-03-25 184003 El amistoso en La Bombonera será una prueba clave para definir nombres rumbo a la Copa del Mundo.

En el mediocampo, más allá de la estructura habitual con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, hay una disputa clave por lugares de recambio, donde Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni buscan meterse en la consideración final.

Por último, en el ataque argentino, con Lionel Messi como líder indiscutido, también hay competencia por el puesto de centrodelantero suplente, donde Joaquín Panichelli y José López intentan ganar terreno detrás de Julián Álvarez. El 9 del Palmeiras habría ganado la pulseada pero el resultado se conocerá cuando salga la lista.