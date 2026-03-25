Selección Argentina: el equipo para enfrentar a Mauritania y cómo va la lista para el Mundial

El entrenador tendría definido el 11 para el compromiso de este viernes en La Bombonera con el humilde combinado africano. Además, las luchas internas por ir a la Copa del Mundo.
La Selección Argentina enfrentará este viernes, desde las 20.15 en La Bombonera, a Mauritania en uno de sus últimos ensayos previos al viaje a la Copa del Mundo. Lionel Scaloni tendría definido el 11 para dicho compromiso, donde pondrá lo mejor pensando en el público argentino y la máxima cita del fútbol.
Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. Sí, un 11 de lujo que no debería tener problemas en el duelo con Mauritania.
El flamante entrenador aún no definió la lista de jugadores de la Selección Argentina para ir al Mundial. De hecho, tiene varias incógnitas en distintos sectores del campo. En el arco, la titularidad de Emiliano Martínez no está en discusión, pero hay pelea por quién se sentará en el banco entre Juan Musso y Walter Benítez. De todas maneras, los tres serían los arqueros de la Albiceleste en la Copa del Mundo.
En la defensa, una de las principales dudas pasa por el zaguero zurdo titular, que acompañará a los indiscutidos Cristian Romero o Nicolás Otamendi: allí compiten Marcos Senesi y Facundo Medina. Además, el lateral izquierdo también presenta variantes, con Nicolás Tagliafico como opción principal, pero con la presión de Valentín Barco, Marcos Acuña y Gabriel Rojas.
En el mediocampo, más allá de la estructura habitual con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, hay una disputa clave por lugares de recambio, donde Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni buscan meterse en la consideración final.
Por último, en el ataque argentino, con Lionel Messi como líder indiscutido, también hay competencia por el puesto de centrodelantero suplente, donde Joaquín Panichelli y José López intentan ganar terreno detrás de Julián Álvarez. El 9 del Palmeiras habría ganado la pulseada pero el resultado se conocerá cuando salga la lista.
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