Fútbol |

Selección Argentina: el equipo para enfrentar a Mauritania y cómo va la lista para el Mundial

El entrenador tendría definido el 11 para el compromiso de este viernes en La Bombonera con el humilde combinado africano. Además, las luchas internas por ir a la Copa del Mundo.

La Selección Argentina enfrentará este viernes, desde las 20.15 en La Bombonera, a Mauritania en uno de sus últimos ensayos previos al viaje a la Copa del Mundo. Lionel Scaloni tendría definido el 11 para dicho compromiso, donde pondrá lo mejor pensando en el público argentino y la máxima cita del fútbol.

Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. Sí, un 11 de lujo que no debería tener problemas en el duelo con Mauritania.

Cómo va la lista para el Mundial

El flamante entrenador aún no definió la lista de jugadores de la Selección Argentina para ir al Mundial. De hecho, tiene varias incógnitas en distintos sectores del campo. En el arco, la titularidad de Emiliano Martínez no está en discusión, pero hay pelea por quién se sentará en el banco entre Juan Musso y Walter Benítez. De todas maneras, los tres serían los arqueros de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

En la defensa, una de las principales dudas pasa por el zaguero zurdo titular, que acompañará a los indiscutidos Cristian Romero o Nicolás Otamendi: allí compiten Marcos Senesi y Facundo Medina. Además, el lateral izquierdo también presenta variantes, con Nicolás Tagliafico como opción principal, pero con la presión de Valentín Barco, Marcos Acuña y Gabriel Rojas.

Captura de pantalla 2026-03-25 184024
Con Lionel Messi como líder, varios jugadores se juegan sus últimas chances de cara al Mundial 2026.

Con Lionel Messi como líder, varios jugadores se juegan sus últimas chances de cara al Mundial 2026.

Captura de pantalla 2026-03-25 184003
El amistoso en La Bombonera será una prueba clave para definir nombres rumbo a la Copa del Mundo.

El amistoso en La Bombonera será una prueba clave para definir nombres rumbo a la Copa del Mundo.

En el mediocampo, más allá de la estructura habitual con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, hay una disputa clave por lugares de recambio, donde Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni buscan meterse en la consideración final.

Por último, en el ataque argentino, con Lionel Messi como líder indiscutido, también hay competencia por el puesto de centrodelantero suplente, donde Joaquín Panichelli y José López intentan ganar terreno detrás de Julián Álvarez. El 9 del Palmeiras habría ganado la pulseada pero el resultado se conocerá cuando salga la lista.

ADEMÁS: La Justicia le negó a Claudio Tapia salir del país y peligra su presencia en el Mundial

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados