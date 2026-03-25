La Justicia le negó a Claudio Tapia salir del país y peligra su presencia en el Mundial

El juez añadió que, a diferencia de autorizaciones previas, el nuevo requerimiento presentaba un carácter general y extendido en el tiempo, sin detallar destinos ni actividades específicas, lo que dificultaba garantizar la sujeción del imputado al proceso judicial.

El pedido de la defensa de "Chiqui" Tapia

claudio-chiqui-tapia-_large

La defensa de Tapia había argumentado que el pedido se apoyaba en el derecho constitucional a circular libremente y en la inexistencia de riesgo de fuga u obstaculización de la causa, al tiempo que destacó el arraigo del dirigente y su cumplimiento de todas las obligaciones procesales.

Los abogados también señalaron que Tapia se presentó a declaración indagatoria sin incidentes ni demoras y calificaron su conducta como “irreprochable”. En ese sentido, sostuvieron que el permiso solicitado no implicaba un perjuicio para el control judicial.

tapiafinalissima "Chiqui" Tapia dio su versión sobre la final cancelada entre la Argentina y España.

Asimismo, invocaron invitaciones y compromisos institucionales como fundamento de la urgencia del viaje, junto con antecedentes jurisprudenciales en los que se concedieron autorizaciones similares a imputados en situaciones comparables.

Sin embargo, el magistrado consideró que la falta de una agenda cerrada y la indeterminación de los destinos impedían garantizar el control sobre los desplazamientos del dirigente, objetivo central de la medida restrictiva vigente.

Amarante también descartó que existiera un “desgaste jurisdiccional” que justificara una autorización amplia, al señalar que el tribunal respondió en tiempo y forma a los pedidos anteriores.

Por último, recordó que recientemente se habían otorgado permisos puntuales para viajes específicos, pero aclaró que el nuevo planteo difería sustancialmente por su extensión y carácter genérico, lo que motivó su rechazo.