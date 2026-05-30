Selección Argentina: Leandro Paredes tiene un desgarro y podría perderse el debut del Mundial

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"Venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido y tampoco iba a salir", explicó. Además, agregó: "El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar. No era un partido como para no jugar".

Los médicos estiman que la recuperación le demandará alrededor de tres semanas, por lo que se perderá los amistosos frente a Honduras (el 6 de junio en Texas) e Islandia (el 9 en Auburn). Los plazos tampoco le permitirían estar en el debut de Argentina en la Copa del Mundo contra Argelia a disputarse el 16 en Kansas City.

Paredes se suma a una larga lista de lesionados o "tocados" en la Selección: Messi (sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda), Dibu Martínez (pequeña fractura en un dedo de una mano), Nico Paz (dolor en rodilla izquierda), Cuti Romero (una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha), Julián Álvarez (un esguince en el tobillo izquierdo) y desgarros de Gonzalo Montiel, Nicolás González y Nahuel Molina.