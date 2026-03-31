Sergio Agüero sufrió la rotura del tendón de Aquiles y será operado

El exdelantero del Club Atlético Independiente sufrió una dura lesión durante un partido del equipo Senior y deberá someterse a una intervención quirúrgica.
Sergio Agüero se rompió el tendón de Aquiles durante un encuentro de veteranos y tendrá que ser operado, según confirmaron los estudios médicos.
El exjugador del “Rojo” debió retirarse del campo de juego con ayuda de sus compañeros tras lesionarse en el duelo entre Club Atlético Independiente y Club Atlético River Plate, correspondiente a la categoría Senior.
La noticia fue oficializada por la cuenta del equipo de veteranos de Independiente, que informó: “Parte médico. Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto!”.
El propio Agüero también confirmó el diagnóstico en sus redes sociales luego de someterse a una resonancia magnética: “Seguramente hay que operar, no queda otra”, expresó. Además, agradeció el apoyo recibido tanto de sus compañeros como de los rivales tras el episodio.
La lesión se produjo de manera fortuita, sin contacto con otro jugador, cuando intentaba controlar un pase y cayó al césped, lo que encendió rápidamente las alarmas por la gravedad de la dolencia.
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