Sergio Agüero sufrió la rotura del tendón de Aquiles y será operado

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El propio Agüero también confirmó el diagnóstico en sus redes sociales luego de someterse a una resonancia magnética: “Seguramente hay que operar, no queda otra”, expresó. Además, agradeció el apoyo recibido tanto de sus compañeros como de los rivales tras el episodio.