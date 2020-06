Según la estrella del Manchester City, el mensaje que recibió del chiquito para saludarlo por su cumpleaños era “muy largo” y decidió no leerlo. “¿Qué pasa, loco? ¿Me estás viendo? Estaba leyendo porque yo no lo leí. Vi que era mucho y dije ‘mañana lo leo’ y hoy estaba comiendo”, confesó el crack.

Y agregó: “Con razón me llamaste tantas veces. Para ver si yo te decía algo... Ayer a las 12 (por su cumpleaños), pero hoy me llamaste varias veces también. Me llamabas por el mensaje. Alto mensaje tiraste, perrito malvado”. Tras esa suerte de excusa, la charla entre padre-hijo siguió normalmente y hablaron sobre sus usuarios en una plataforma gamer.

Este comentario polémico y desafortunado llega horas después que Gianinna Maradona, madre de Benjamín, se mostrara ofuscada en sus cuentas de Instagram porque el futbolista (y su entorno) no habrían invitado al pequeño , de 11 años, a la celebración de cumpleaños que se celebró a través de una videoconferencia.

“Primero de junio. Día donde… ¿cómo lo puedo decir? Donde se caen las caretas”, dijo la hija del Diez en una historia de Instagram. Además esa publicación tenía un texto muy claro dirigido a su ex pareja: “Reitero: ¡decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?”, contraatacó la madre de Benja.

