Un gorila "Filósofo" es un furor en las redes sociales

Un primate llamado Kiyomasa vive en el zoológico de Higashiyama, Japón, sorprendió con su postura corporal luego de una una discusión con su pareja.
Un gorila llamado Kiyomasa que vive en el zoológico de Higashiyama, en Nagoya, Japón se ganó que miles de ojos alrededor del mundo lo miren con profundo asombro al descubrir el gran parecido que esta especie tiene con el ser humano y hasta con una pose de un filósofo.
Lo que llamó sumamente la atención de Kiyomsa fue su reacción tras sostener una pelea con su pareja y, posteriormente, haber sido captado solo y reflexionando, lo cual hizo que miles de personas se sintieran identificados con él.
En un video que ya se viralizó en redes sociales, se observa la pelea con su pareja. En ese video se observa a Kiyomasa estar en la puerta del refugio que compartía con su pareja. Ambos gritan y en más de una ocasión se empujan y manotean.
La pelea fue tan fuerte que la pareja de Kiyomasa optó por echarlo de la guarida que compartían juntos en el zoológico de Nagoya.
El segundo video, el cual ha tenido una resonancia mundial, tuvo lugar después de la pelea y en el que se observa a Kiyomasa sentado en los escalones de su área de juegos. Frecuentemente se lleva su mano al mentón, a la nariz, a los labios.
Kiyomasa nació el 1 de noviembre de 2012 en el zoológico y jardín botánico de Higashiyama, en Nagoya, Japón. Es hijo de Shabani, un gorila lomo plateado, quien ganó una gran popularidad pues se le considera como el gorila más apuesto del mundo, cuya postura e inusual pose le han dotado de ese peculiar calificativo.
comentar