Un gorila "Filósofo" es un furor en las redes sociales

La pelea fue tan fuerte que la pareja de Kiyomasa optó por echarlo de la guarida que compartían juntos en el zoológico de Nagoya.

El segundo video, el cual ha tenido una resonancia mundial, tuvo lugar después de la pelea y en el que se observa a Kiyomasa sentado en los escalones de su área de juegos. Frecuentemente se lleva su mano al mentón, a la nariz, a los labios.

Kiyomasa nació el 1 de noviembre de 2012 en el zoológico y jardín botánico de Higashiyama, en Nagoya, Japón. Es hijo de Shabani, un gorila lomo plateado, quien ganó una gran popularidad pues se le considera como el gorila más apuesto del mundo, cuya postura e inusual pose le han dotado de ese peculiar calificativo.