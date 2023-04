Este lunes, Diego Flores fue echado de Godoy Cruz y se convirtió en el séptimo en dejar su puesto. Sacó 13 puntos de los 30 posibles y mantuvo cortocircuitos con la dirigencia que terminaron sellando su partida. De hecho, su salida se dio después de declarar muy duro contra el presidente Alejandro Chapini. “En los momentos malos, aparece el 'hincha VIP' que quiere destruir todo y solo critica. Yo pedí una reunión con el 'hincha vip' y está de vacaciones ahora”, disparó el entrenador.

El primero en integrar la lista fue el uruguayo Marcelo Saralegui, quien fue echado poco más de tres meses después de asumir en Colón. Con un Mundial en el medio, y cuatro partidos oficiales disputados en la Liga Profesional (1E y 3D), la comisión directiva le puso fin a su ciclo. Su último partido fue un empate con Unión, que venía bien. "Si con cero puntos tenía fuerzas, con uno me siento Tarzán", soltó, pero la dirigencia lo bajó de la liana.

r1020607_1296x729_16-9.jpg

Después, Alexander Medina se fue de Vélez tras una mala Liga en 2022 (terminó 26°) por apostar de lleno a la Copa Libertadores (llegó a semifinales) y un mal arranque en la actual: un triunfo, dos empates y dos derrotas. El ciclo del entrenador charrúa culminó con 40 partidos y un registro de 11 victorias, 13 empates y 16 derrotas, pero sobre todo sin poder darle al equipo su voraz identidad, que lo posicionó como uno de los grandes entrenadores del fútbol argentino cuando estaba al frente de Talleres.

“Abel Balbo dejó de ser el entrenador de nuestro primer equipo y en la tarde de hoy pasó por City Bell a despedirse de los jugadores y el personal del Country Club”, informó Estudiantes en los primeros días de marzo. Tras una victoria, dos empates y tres derrotas en esta Liga Profesional, se acabó su ciclo en el Pincha. En total, ¡dirigió siete partidos al León! La presión de referentes del plantel y de los hinchas también ayudaron a su temprana salida.

El cambio de dirigencia en Independiente no modificó las exigencias del hincha que, tras varios años de malas campañas, demandó, como mínimo, volver a ser competitivo en el ámbito local. No obstante, dicho objetivo no fue cumplido por Leandro Stillitano que, tras ocho fechas al mando del Rey de Copas, ganó un solo encuentro, empató cinco y perdió dos. El entrenador contó que "tengo fuerzas para seguir" pero la directiva discrepó y cortó el vinculo.

hugo-ibarra-se-mostro-preocupado-y-piensa-en-varios-cambios-1510812.webp Hugo Ibarra quiere levantar a su Boca.

Después, Hugo Ibarra, ídolo del club, fue echado en Boca. Tras 36 partidos dirigidos, donde obtuvo 20 victorias, siete empates, nueve derrotas y dos títulos (Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023), el Negro fue echado del club por el propio Juan Román Riquelme.

Román tuvo en cuenta para tomar la decisión tanto el rendimiento futbolístico (14° en el torneo local) como la tensa relación del cuerpo técnico con el plantel. "Hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúe. No hay mucho más que decir. Estamos muy agradecidos, son nuestros amigos, pero estamos acá para tomar decisiones”, informó el Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol.

Por último, tras nueve fechas de este torneo, se acabó el ciclo de Gustavo Munúa en Unión, que había comenzado de gran manera, con un equipo intenso y que obtenía victorias ante equipos grandes. Después, la voracidad se fue desmejorando hasta llegar a la floja actualidad: se fue dejando al club anteúltimo y en la actualidad está último. En este torneo, bajo su mando, el Tate ganó un partido, empató cuatro y perdió otros cuatro.