Sin Lautaro Martínez, Inter se lo dio vuelta al Como de Nico Paz y jugará la final de Copa Italia

El equipo de Milán, que no pudo contar con el capitán argentino porque está lesionado, caía 2 a 0 con el equipo de Fábregas y se impuso 3 a 2 en los minutos finales para llegar a la definición del certamen.
Tras el 0-0 en la ida, Inter, que caía 2 a 0 en el marcador, logró una remontada agónica para imponerse 3 a 2 a Como en el Giuseppe Meazza para meterse en la final de la Copa Italia. Sin Lautaro Martínez, ausente por lesión y presente en la tribuna del estadio junto a su pareja, el conjunto local estuvo contra las cuerdas durante gran parte del partido, pero reaccionó en el cierre y dio vuelta un resultado que parecía definido.
El equipo dirigido por Cesc Fábregas fue claramente superior durante la mayor parte del partido con una gran actuación de Nico Paz. Baturina abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo tras un pase al medio de Brempt y, ya en el complemento, a los tres minutos, el propio Paz recuperó en mitad de cancha y asistió a Da Cunha para el 2-0 que dejaba a su equipo muy cerca de la final.
Inter, que hasta ese momento presentaba una actuación deslucida, descontó a los 23' con un gol de Hakan Calhanoglu pegándole desde afuera del área y encaminó la remontada. El Como sintió el golpe y perdió solidez, mientras el conjunto local avanzaba con mayor decisión en busca del empate que mantuviera con vida la serie.
El empate llegó a los 40', nuevamente a través de Calhanoglu que cabeceó solo en el punto de penal, y a los 43' Sucic apareció por el medio y definió contra un palo para el 3-2 definitivo que selló la clasificación del Inter a la final, dónde se enfrentará al ganador del duelo entre Atalanta y Lazio.
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