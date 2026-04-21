Sin Lautaro Martínez, Inter se lo dio vuelta al Como de Nico Paz y jugará la final de Copa Italia

El equipo de Milán, que no pudo contar con el capitán argentino porque está lesionado, caía 2 a 0 con el equipo de Fábregas y se impuso 3 a 2 en los minutos finales para llegar a la definición del certamen.

Tras el 0-0 en la ida, Inter, que caía 2 a 0 en el marcador, logró una remontada agónica para imponerse 3 a 2 a Como en el Giuseppe Meazza para meterse en la final de la Copa Italia. Sin Lautaro Martínez, ausente por lesión y presente en la tribuna del estadio junto a su pareja, el conjunto local estuvo contra las cuerdas durante gran parte del partido, pero reaccionó en el cierre y dio vuelta un resultado que parecía definido.