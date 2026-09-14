El equipo suplente de River le ganó un amistoso a Estudiantes de Buenos Aires

El Millonario, con una alineación compuesta por futbolistas con pocos o nulos minutos contra Atlético Tucumán, venció 1 a 0 al equipo de Caseros con un gol de Rafael Santos Borré.
Leonardo Ponzio tiene números inmejorables en el inicio de su ciclo al frente del plantel profesional después de la salida de Eduardo Coudet. Tres jugados, tres victorias. Pero también dos encuentros informales con los suplentes y dos triunfos. Tras el agónico 2 a 1 ante Atlético Tucumán, los futbolistas con pocos o nulos minutos en el compromiso disputaron un duelo amistoso con Estudiantes de Buenos Aires.
Ponzio alineó el siguiente 11 en esta práctica de fútbol de 45 minutos: Ezequiel Centurión; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri, Lautaro Pereyra; Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. El objetivo es que no pierda ritmo ni motivación nadie del plantel.
El equipo que paró el León es exactamente el mismo que venció por 3 a 0 a All Boys en otra práctica informal hace una semana. Con un esquema similar al titular y con 11 jugadores que estuvieron en el banco en Tucumán (cuatro ingresaron en el segundo tiempo), fue victoria por 1-0 para el local con gol del colombiano Borré.
Sin Copa Sudamericana ni Copa Argentina, River solo tiene garantizados los encuentros de la fase regular de la Zona B del Clausura. Claro que si sigue entre los ocho de arriba, tendrá al menos un encuentro más de playoffs, que podrían ser hasta cuatro en caso de llegar a la final. Ante este panorama, Ponzio implementó esta dinámica para ver a todos sus futbolistas en acción.
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