El equipo suplente de River le ganó un amistoso a Estudiantes de Buenos Aires

Sin Copa Sudamericana ni Copa Argentina, River solo tiene garantizados los encuentros de la fase regular de la Zona B del Clausura. Claro que si sigue entre los ocho de arriba, tendrá al menos un encuentro más de playoffs, que podrían ser hasta cuatro en caso de llegar a la final. Ante este panorama, Ponzio implementó esta dinámica para ver a todos sus futbolistas en acción.