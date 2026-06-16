Sorpresa: Tim Payne tiene nuevo club y podría jugar contra Boca o River

Olimpia disputará los octavos de final de la Sudamericana contra Independiente de Medellín o Vasco Da Gama. Y, en caso de avanzar de ronda, en cuartos podría enfrentarse al River de Coudet (que debería superar primero al ganador de Independiente Santa Fe o Caracas). Además, en semis podría chocar con el Boca de Arruabarrena, que tiene por delante los playoffs con O'Higgins.

Payne compartirá plantel con varios futbolistas argentinos: Juan Fernando Alfaro (ex Racing), Franco Alfonso (surgido de las inferiores de River) y con el ex San Lorenzo Iván Leguizamón. Ahora, Olimpia ganará millones de nuevos hinchas por su nueva incorporación.