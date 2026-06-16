Sorpresa: Tim Payne tiene nuevo club y podría jugar contra Boca o River

El lateral neozelandés, que pasó de ser el jugador menos conocido del Mundial a tener millones de seguidores en sus redes sociales, jugará en Olimpia de Paraguay.
Sorpresa: Tim Payne da el gran salto de su carrera y se convertirá en jugador de Olimpia de Paraguay. El lateral derecho de 32 años, quien solamente había jugado en la primera división de Nueva Zelanda y en el ascenso de Estados Unidos e Inglaterra, se pondrá la camiseta de un grande de América que busca volver a los primeros planos.
Payne, quien pasó de ser el jugador menos conocido del Mundial a tener millones de seguidores en sus redes sociales por la movida del influencer Scarso, estaba en el radar de clubes argentinos como Riestra pero Olimpia apretó el acelerador y cerró su llegada.
“Sí, si eso llega a pasar, será algo a considerar. Pero, en este momento, estoy enfocado en representar a Nueva Zelanda”, respondió el futbolista hace unas horas frente a la consulta si jugaría en el fútbol argentino después del empate 2 a 2 con Irán por la primera fecha del Grupo G de la Copa del Mundo.
La noticia fue confirmada por medios paraguayos después del posteo de Olimpia en sus redes sociales con la bandera de Nueva Zelanda. A la espera oficial definitiva, Payne se sumaría al gigante paraguayo que está disputando la Copa Sudamericana.
Olimpia disputará los octavos de final de la Sudamericana contra Independiente de Medellín o Vasco Da Gama. Y, en caso de avanzar de ronda, en cuartos podría enfrentarse al River de Coudet (que debería superar primero al ganador de Independiente Santa Fe o Caracas). Además, en semis podría chocar con el Boca de Arruabarrena, que tiene por delante los playoffs con O'Higgins.
Payne compartirá plantel con varios futbolistas argentinos: Juan Fernando Alfaro (ex Racing), Franco Alfonso (surgido de las inferiores de River) y con el ex San Lorenzo Iván Leguizamón. Ahora, Olimpia ganará millones de nuevos hinchas por su nueva incorporación.
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