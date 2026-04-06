Sorpresa: una leyenda del Liverpool y Ajax volverá a jugar al fútbol a sus 55 años

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Además del éxito en el conjunto neerlandés, Litmanen también hizo historia en Liverpool, donde alzó cinco trofeos: ganó Copa de la Liga, Fa Cup, Community Shield, Copa de la UEFA y Supercopa de Europa. Jugó en Barcelona pero las constantes lesiones hicieron que pasara sin pena ni gloria. Se retiró en 2011 en el HJK Helsinki de su país, año donde ganó dos títulos.