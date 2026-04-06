Sorpresa: una leyenda del Liverpool y Ajax volverá a jugar al fútbol a sus 55 años

Jari Litmanen, enganche que brilló en estos dos gigantes europeos durante la década del 90' y principios del 2000', será parte del plantel de un equipo de la Cuarta División de Estonia.
Sorpresa: Jari Litmanen, leyenda del Liverpool y Ajax, volverá a jugar al fútbol a sus 55 años. El enganche finlandés que brilló en estos dos gigantes europeos durante la década del 90' y principios del 2000' ganando cosas importantes será parte del plantel de un equipo de la Cuarta División de Estonia en la próxima temporada.
Litmanen ha sido inscripto en el tercer equipo del Tallinna Kalev, que compite en dicha categoría del ascenso de Estonia. Su sorpresivo regreso a las canchas, después de una carrera destacada donde jugó en clubes importantes y ganó varios títulos internacionales, se da a más de una década de su retiro.
Conocido como “El Rey” del fútbol finlandés, Litmanen fue una pieza clave en la obtención de la Liga de Campeones de 1995 con el Ajax, equipo donde también ganó diez títulos locales y otros dos internacionales, más precisamente, la Supercopa de Europa e Intercontinental del mismo año de conquista de la Orejona.
Además del éxito en el conjunto neerlandés, Litmanen también hizo historia en Liverpool, donde alzó cinco trofeos: ganó Copa de la Liga, Fa Cup, Community Shield, Copa de la UEFA y Supercopa de Europa. Jugó en Barcelona pero las constantes lesiones hicieron que pasara sin pena ni gloria. Se retiró en 2011 en el HJK Helsinki de su país, año donde ganó dos títulos.
La expectativa de su reestreno con el Tallinna Kalev III ha revitalizado la atención sobre el fútbol local de Estonia. Para los jugadores jóvenes, la oportunidad de compartir el césped ya sea como compañero o rival con una leyenda como Litmanen ha generado un gran entusiasmo.
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