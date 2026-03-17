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Sporting de Lisboa le remontó la serie a Bodo Glimt y Arsenal eliminó al Bayer Leverkusen

El club portugués revirtió la caída 3 a 0 de la ida con una goleada 5 a 0 en el alargue mientras los Gunners le ganaron 2 a 0 a su rival tras el 1 a 1 en Alemania. Ambos pasaron a los cuartos de la Champions.

Sporting de Lisboa le remontó la serie a Bodo Glimt y Arsenal eliminó al Bayer Leverkusen para avanzar a los cuartos de final de la Champions League. El club portugués revirtió la caída 3 a 0 de la ida de visitante con una goleada 5 a 0 de local en el alargue mientras los Gunners le ganaron 2 a 0 a su rival tras el 1 a 1 en Alemania.

Sporting pasó por arriba a Bodo Glimt con ¡38 remates contra 9! en todo el encuentro. La superioridad en el campo de juego se reflejó en las estadísticas y en el marcador desde el minuto uno hasta el final con el premio de una remontada histórica en la competición de clubes europea.

El club portugués abrió el marcador mediante Gonzalo Inacio a los 34 minutos de juego. Odin Bjørtuft, del club de Noruega, reventó el travesaño y ese destino de su remate dejó vivo al local, que en el complemento seguiría la remontada después de irse 1 a 0 arriba en el marcador al descanso.

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Pedro Gonçalves amplió el marcador a los 16 minutos del complemento y Luis Javier Suárez a los 33' de penal puso el 3-0 y el empate en la global. Con este resultado, Sporting logró que la serie con Bodo Glimt se defina en el alargue, donde siguió su dominio y selló el boleto a cuartos de final de la Champions League. Maximiliano Araujo (92' del partido) y Rafael Nel (121') anotaron para el 5 a 0 final en Portugal.

Por su parte, Arsenal se impuso 2 a 0 ante Leverkusen de local con goles de Eberechi Eze y Declan Rice. El club inglés abrió el marcador con un brillante control y definición del delantero británico a los 36 minutos de juego. Y Rice anotó el 2-0 final con una precisa definición contra un palo que hizo que la estirada del arquero visitante sea envana.

Sporting de Lisboa y Arsenal se ganaron su lugar en los cuartos de final de la Champions League, al igual que el Real Madrid y París Saint Germain. Por otro lado, este miércoles se definirán las series de octavos que faltan con Barcelona-Newcastle (1-1), Liverpool-Galatasaray (0-1), Tottenham-Atlético Madrid (2-5) y Bayern Múnich-Atalanta (6-1).

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