Sporting de Lisboa le remontó la serie a Bodo Glimt y Arsenal eliminó al Bayer Leverkusen

Por su parte, Arsenal se impuso 2 a 0 ante Leverkusen de local con goles de Eberechi Eze y Declan Rice. El club inglés abrió el marcador con un brillante control y definición del delantero británico a los 36 minutos de juego. Y Rice anotó el 2-0 final con una precisa definición contra un palo que hizo que la estirada del arquero visitante sea envana.

Sporting de Lisboa y Arsenal se ganaron su lugar en los cuartos de final de la Champions League, al igual que el Real Madrid y París Saint Germain. Por otro lado, este miércoles se definirán las series de octavos que faltan con Barcelona-Newcastle (1-1), Liverpool-Galatasaray (0-1), Tottenham-Atlético Madrid (2-5) y Bayern Múnich-Atalanta (6-1).