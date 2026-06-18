Suiza aceleró en el final y goleó a Bosnia para adueñarse de la cima del Grupo B

Suiza dio un paso importante en sus aspiraciones mundialistas al imponerse por 4 a 1 sobre Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles. El equipo dirigido por Murat Yakin revirtió la imagen pobre que había dejado en el debut ante Qatar donde le igualaron sobre el final. Es que este jueves fue superior durante gran parte del encuentro, monopolizó la posesión y generó las situaciones más claras más allá que necesitó paciencia para romper la resistencia de un rival que apostó por defenderse cerca de su área y sostener el empate durante más de una hora de juego.