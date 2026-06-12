Fútbol |

El local Canadá, logró rescatar un empate contra Bosnia

El equipo europeo se había puesto en ventaja en el primer tiempo, y cuando restaban 12 minutos para el final del partido, los canadienses lograron empatarlo

Canadá y Bosnia-Herzegovina empataron 1-1 en el Toronto Stadium por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El conjunto anfitrión dominó la posesión durante gran parte del encuentro, mientras que los europeos apostaron por un planteo más directo y encontraron espacios para lastimar mediante rápidos contragolpes.

Fecha 1

Viernes 12 de junio

Canadá 1 vs. Bosnia y Herzegovina 1

Sábado 13 de junio

Qatar vs. Suiza — 16:00 hs (San Francisco)

Fecha 2

Jueves 18 de junio

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — 16:00 hs (Los Ángeles)

Canadá vs. Qatar — 19:00 hs (Vancouver)

Fecha 3

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá — 16:00 hs (Vancouver)

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar — 16:00 hs (Seattle)

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