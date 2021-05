Talleres ganó sobre la hora en Brasil y sigue con vida

Con la agónica victoria conseguida en tierras brasileñas ante Bragantino por 1-0, la T se colocó en el segundo puesto de la tabla con cuatro puntos, uno más que el rival al que enfrentó, y a dos puntos de distancia del líder Emelec, que este viernes enfrentará a Deportes Tolima para completar la jornada.

El conjunto tallarín jugó durante un tiempo entero con un hombre de más por la expulsión de Lucas Evangelista a los 20 segundos del complemento y tuvo las chances más claras de un partido áspero, en el que también fue sancionado con tarjeta roja el entrenador del equipo local. Sin embargo, no estuvo fino en los últimos metros y recién encontró el gol en la última jugada.

La apertura del marcador fue a los 94 minutos, luego de un centro de Ortiz que Diego Valoyes orientó con un frentazo al palo más lejano del arquero Cleiton. Así, el colombiano redondeó una noche en la que fue figura, porque se encargó de comandar en reiteradas ocasiones los ataques de Talleres y había sido el protagonista de la jugada más clara que había presentado el encuentro antes del gol.

El elenco argentino impuso las condiciones y fue superior a Bragantino a lo largo del juego, prevaleciendo en la tenencia de la pelota para llegar con más asiduidad a la zona de peligro rival, tal como sucedió a los 10 minutos de juego, cuando el colombiano combinó con Auzqui y se perdió un mano a mano inmejorable.

Siempre hizo más méritos la visita y también pudo haber gritado a la media hora del primer tiempo, pero el testazo de Pérez por el segundo palo no tuvo la dirección correcta. Mientras tanto, los locales tenían poco que ofrecer, no engendraban jugadas colectivas y solo llegaron al área de Marcos Díaz a los 62 minutos, cuando Claudinho no pudo empujar un centro que llegó desde la derecha.

Siendo superior en todos los aspectos, Talleres ganó bien y cobró vida en el grupo, en el cual buscará dar otro paso importante la próxima fecha recibiendo a Deportes Tolima en el Mario Alberto Kempes el martes a las 19.15, aunque antes afrontará un compromiso de alto vuelo frente a Lanús en el Sur para meterse en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.