Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel y pidió una lista de jugadores

Los jugadores de San Lorenzo luego de la derrota en el clásico ante Huracán.

Si bien desde el club consideran que se trató de una forma de expresar el reclamo y no se repetirán las visitas, los integrantes de la Butteler se habrían retirado con la frase: “Esta vez vinimos a conversar, si no ponen lo que hay que poner y empiezan a ganar vamos a venir otra vez y no justamente a charlar”.

El episodio se produjo en medio de un presente futbolístico muy complicado para el Ciclón, que perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y apenas consiguió una victoria en el Torneo Clausura. El equipo marcha último en la Zona A con tres puntos y, desde la llegada de Gorosito, acumuló tres derrotas, un triunfo y un empate, además de quedar eliminado de la Copa Argentina. El entrenador, que asumió por su vínculo con la institución, atraviesa así un comienzo que ya genera dudas sobre la continuidad de su ciclo.

La dirigencia encabezada por Marcelo Culotta también enfrenta un escenario institucional delicado, marcado por reclamos económicos e inestabilidad. La próxima prueba será este sábado a las 14.30, cuando San Lorenzo reciba a Unión en el Nuevo Gasómetro por la quinta fecha del Clausura.