Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel y pidió una lista de jugadores

Unos 50 integrantes de la Butteler se presentaron en el entrenamiento del Ciclón de este jueves tras la derrota ante Huracán y reclamaron actitud mientras el equipo atraviesa un momento deportivo delicado.
San Lorenzo vivió una mañana de máxima tensión en el Bajo Flores luego de que alrededor de 50 integrantes de la barra se presentaran en el entrenamiento del plantel. La visita ocurrió después de la derrota 2-0 ante Huracán, la primera caída como local frente al clásico rival en los últimos 25 años en medio de una fuerte mala racha. Los referentes de la Butteler mantuvieron una charla con los futbolistas y Néstor Gorosito, en la que reclamaron mayor actitud y dejaron un mensaje contundente: quien no quiera continuar en el club debería dar un paso al costado.
El encuentro se produjo cuando los jugadores terminaban la práctica bajo las órdenes de Pipo, después de una jornada que había comenzado con videoanálisis, continuado con trabajos en el gimnasio y finalizado con un ensayo futbolístico. Según fuentes del club, no hubo agresiones ni discusiones como las registradas en anteriores episodios, aunque el tono fue intimidante. Los integrantes de la barra separaron a los referentes de los juveniles y remarcaron especialmente a los más chicos el peso de vestir la camiseta de San Lorenzo y la necesidad de respetar la historia de la institución.
"Ustedes NO SON CHICOS. Dejaron de ser chicos cuando pasaron a ser profesionales, COMPORTENSE COMO TAL", se filtró que les habrían dicho. Por otro lado, éste fue el mensaje a Orlando Gill según medios partidarios: "Lo que hiciste en Paraguay no chupa la..., empezá a jugar para San Lorenzo".
Además, durante la charla también apareció un pedido dirigido al capitán Nicolás Tripichio y al subcapitán Alexis Cuello. Según trascendió, los barras les solicitaron que armen una lista con los futbolistas que no quieran continuar en San Lorenzo para ir a buscarla al día siguiente y le habrían recomendado a Gorosito no utilizar a aquellos jugadores integrantes de la lista.
Si bien desde el club consideran que se trató de una forma de expresar el reclamo y no se repetirán las visitas, los integrantes de la Butteler se habrían retirado con la frase: “Esta vez vinimos a conversar, si no ponen lo que hay que poner y empiezan a ganar vamos a venir otra vez y no justamente a charlar”.
El episodio se produjo en medio de un presente futbolístico muy complicado para el Ciclón, que perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y apenas consiguió una victoria en el Torneo Clausura. El equipo marcha último en la Zona A con tres puntos y, desde la llegada de Gorosito, acumuló tres derrotas, un triunfo y un empate, además de quedar eliminado de la Copa Argentina. El entrenador, que asumió por su vínculo con la institución, atraviesa así un comienzo que ya genera dudas sobre la continuidad de su ciclo.
La dirigencia encabezada por Marcelo Culotta también enfrenta un escenario institucional delicado, marcado por reclamos económicos e inestabilidad. La próxima prueba será este sábado a las 14.30, cuando San Lorenzo reciba a Unión en el Nuevo Gasómetro por la quinta fecha del Clausura.
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