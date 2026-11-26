El organismo, con sede en Zúrich, no precisó cuándo ocurrió el ataque ni detalló la naturaleza exacta de los datos comprometidos. Tampoco explicó cómo se produjo el acceso no autorizado, en medio de versiones sobre personas que se habrían hecho pasar por funcionarios de la FIFA, en lugar de vulnerar directamente sus sistemas de ciberseguridad.

La organización reiteró que trabaja estrechamente con las autoridades competentes, incluidas las fuerzas del orden, para avanzar en la investigación. Sin embargo, hasta el momento no brindó más detalles sobre el incidente ni sobre las posibles consecuencias de la filtración.

El ciberataque se conoció a poco más de tres meses de las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para el 18 de marzo de 2027, durante el 77° Congreso Ordinario que se realizará en Rabat, Marruecos.

Los candidatos a presidir el organismo son el suizo Gianni Infantino, quien ocupa el cargo desde 2016, el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

La FIFA no informó si el robo de información podría tener alguna incidencia en el proceso electoral ni si los archivos sustraídos contienen datos relacionados con las candidaturas.