Tigre igualó sin goles con Atlético Tucumán y lleva ocho partidos sin victorias

El Matador, que había tenido un arranque espectacular en el campeonato, sigue en caída libre: sumó otro encuentro sin festejo en un 0 a 0 con el Decano en condición de visitante.
Tigre, que pintaba para ser protagonista del Torneo Apertura después de un gran inicio, empató 0 a 0 con Atlético Tucumán y lleva ocho partidos sin victorias. El equipo de Diego Dabove, que había tenido triunfazos con merecimiento ante River y Racing, se pinchó en las siguientes jornadas del campeonato.
La primer incidencia del encuentro fue extra futbolística: poco después de los 10 minutos del primer tiempo, un grupo de barrabravas del “Decano” se trepó al alambrado, llegando algunos de ellos a pasar al lado interno de la cancha y acercarse a pocos metros del campo de juego, por lo que el encuentro tuvo que ser interrumpido por unos minutos.
En el encuentro disputado en el Monumental de Tucumán, la llegada más clara del partido fue de Tigre, a los 21 minutos del segundo tiempo, con un gran tiro libre del mediocampista Gonzalo “Pity” Martínez, que el arquero Luis Ingolotti pudo despejar, para que impacte en el travesaño y se vaya desviado.
Con la igualdad, el Matador alcanza dos meses sin ganar y se ubica octavo en la Zona B del Torneo Apertura con 18 unidades, mientras que los dirigidos por Julio César Falcioni pudieron sumar un punto más para llegar al decimotercer lugar del grupo, con 10 puntos, y alejarse a cinco unidades de la zona de descenso por tabla anual.
En la próxima fecha, el equipo que dirige Diego Dabove deberá recibir a Huracán, el lunes 20 de abril a las 21:45, mientras que el Decano jugará el sábado 18, al mismo horario, ante Argentinos Juniors en La Paternal.
comentar