Tigre le ganaba a Aldosivi cuando irrumpió la lluvia en Mar del Plata

Primero, un corte de luz detuvo las acciones, y minutos después la intensa lluvia anegó el campo de juego, lo que obligó al árbitro Bryan Ferreyra a dar por finalizada la jornada.

Los goles hasta el momento los habían convertido Ignacio Russo y David Romero, a los 11 y 37 minutos del primer tiempo, respectivamente.

Tigre dominó durante gran parte del trámite inicial, mostrando solidez en defensa y contundencia en ataque, ante un Aldosivi que ofrecía pocas respuestas. Sin embargo, el partido parecía abierto, con ambos equipos buscando el arco rival, hasta que las condiciones climáticas se transformaron en protagonistas.

Ahora, la AFA deberá resolver cómo y cuándo se completarán los minutos restantes, con Tigre arriba en el resultado y con la necesidad de ambos de sumar puntos importantes para sus respectivas aspiraciones.

Síntesis del partido:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Bruno Leyes, Julián López, Jabes Saralegui; Ignacio Russo, José David Romero. DT: Diego Dabove.

Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Natanael Guzmán, Marcelo Esponda, Martín García, Tiago Serrago; Facundo De La Vega, Tobías Cervera. DT: Guillermo Farré.

Goles en el primer tiempo: 10m. Ignacio Russo (T), 36m. José David Romero (T).

Cambios en el segundo tiempo: 0m. Justo Giani por Natanael Guzmán (A), Emiliano Rodríguez por Tobías Cervera (A), Blas Palavecino por Martín García (A), Rodríguez por Guzmán (A) y Valentín Moreno por Guillermo Soto (T); 7m Diego Sosa por Federico Álvarez (T), 26m. Tobías Leiva por Marcelo Esponda y Ayrton Preciado por Tiago Serrago (A); 27m. Sebastián Medina por David Romero (T).

Incidencias en el segundo tiempo: 28m. partido suspendido por lluvia.

Estadio: Tigre.

Árbitro: Bryan Ferreyra