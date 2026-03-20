Torneo Apertura 2026: Banfield vs. Tigre y Atlético Tucumán vs. Gimnasia abren la fecha 12

El Taladro busca cortar su mala racha en el Sur, mientras que el Decano y el Lobo protagonizan un duelo clave por la permanencia y la clasificación en la Zona B.
La fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional se pone en marcha este viernes con dos partidos clave, tanto en la pelea por los playoffs como en la lucha por escapar del fondo de la tabla anual.
El foco estará puesto en el duelo entre Banfield y Tigre, que se enfrentarán desde las 21.00 en el estadio Florencio Sola. El equipo dirigido por Diego Dabove atraviesa un momento delicado: lleva más de un mes sin ganar y necesita reaccionar para no quedar definitivamente relegado de la pelea por los primeros puestos.
El Taladro venía mostrando señales positivas, pero su caída ante Rosario Central, marcada por la influencia decisiva de Ángel Di María, cambió el panorama. Con seis derrotas en diez fechas, el margen de error es cada vez más chico y la clasificación a los playoffs empieza a complicarse seriamente para los del Sur.
Del otro lado, Tigre tampoco llega en su mejor versión. Aquel equipo que supo destacarse con triunfos resonantes frente a Racing y River parece haber perdido consistencia. El empate ante Argentinos fue el tercero consecutivo y ya suma cinco partidos sin victorias. Sin embargo, la irregularidad del resto de los equipos le permite mantenerse en los puestos de arriba de la Zona B.
En paralelo, también desde las 21.00, Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia en el estadio Monumental José Fierro, en otro duelo cargado de necesidades.
El Decano atraviesa un presente crítico: ganó apenas un partido en lo que va del año y se encuentra comprometido con el descenso. La llegada de Julio César Falcioni no logró revertir la situación hasta el momento, ya que el equipo solo sumó un punto desde su arribo. La salida de Hugo Colace fue consecuencia directa de los malos resultados, que incluyen una reciente derrota ante Barracas Central.
Gimnasia, por su parte, mantiene una campaña irregular pero todavía dentro de los puestos de clasificación. El equipo platense viene de una dura caída ante Independiente Rivadavia en un partido que ganaba y se le escapó en el final. Con 14 puntos, se ubica octavo en la Zona B, ocupando el último lugar que otorga el pase a los octavos de final.
Para Atlético Tucumán, un triunfo significaría algo de alivio en la tabla anual, aunque seguiría lejos de la zona de playoffs. En cambio, para el Lobo, sumar de a tres es clave para sostenerse en zona de clasificación, ya que un empate o una derrota podría dejarlo afuera dependiendo de otros resultados.
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