Torneo Apertura 2026: Banfield vs. Tigre y Atlético Tucumán vs. Gimnasia abren la fecha 12

El otro encuentro del dia

En paralelo, también desde las 21.00, Atlético Tucumán recibirá a Gimnasia en el estadio Monumental José Fierro, en otro duelo cargado de necesidades.

El Decano atraviesa un presente crítico: ganó apenas un partido en lo que va del año y se encuentra comprometido con el descenso. La llegada de Julio César Falcioni no logró revertir la situación hasta el momento, ya que el equipo solo sumó un punto desde su arribo. La salida de Hugo Colace fue consecuencia directa de los malos resultados, que incluyen una reciente derrota ante Barracas Central.

gimnasia-vs-atletico-tucuman-en-vivo-onine-en-directo-por-la-fecha-13-de-la-copa-d-la-liga-profesional-1202720 Atlético Tucumán y Gimnasia se enfrentan en el José Fierro con necesidades distintas: el Decano quiere salir del fondo y el Lobo defender su lugar en zona de playoffs.

Gimnasia, por su parte, mantiene una campaña irregular pero todavía dentro de los puestos de clasificación. El equipo platense viene de una dura caída ante Independiente Rivadavia en un partido que ganaba y se le escapó en el final. Con 14 puntos, se ubica octavo en la Zona B, ocupando el último lugar que otorga el pase a los octavos de final.

Para Atlético Tucumán, un triunfo significaría algo de alivio en la tabla anual, aunque seguiría lejos de la zona de playoffs. En cambio, para el Lobo, sumar de a tres es clave para sostenerse en zona de clasificación, ya que un empate o una derrota podría dejarlo afuera dependiendo de otros resultados.