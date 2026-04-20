Video: la chicana de Juan Román Riquelme a River mientras se iba del Monumental

Cabe recordar que, antes de este 1 a 0 con gol de Paredes en el Monumental, Boca se había impuesto 2 a 0 a River el 9 de noviembre de 2025 en La Bombonera con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, en una producción donde fue muy superior al visitante que era dirigido por Marcelo Gallardo.