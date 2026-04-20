Video: la chicana de Juan Román Riquelme a River mientras se iba del Monumental

El presidente de Boca deslizó en zona mixta que "ganamos dos Superclásicos en seis meses" mientras caminaba a la salida del estadio.
Boca venció 1 a 0 a River en el Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes por la fecha 15 del Torneo Apertura y estiró a seis partidos su paternidad sobre el eterno rival. Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, deslizó una chicana en zona mixta mientras caminaba hacía la salida del estadio.
"Ganamos dos Superclásicos en seis meses", expresó Riquelme mirando por unos segundos a los micrófonos, mientras caminaba derecho con las manos en los bolsillos hacía la salida del estadio. El dirigente sorprendió a todos con su comentario mientras los periodistas charlaban con algunos futbolistas del equipo dirigido por Claudio Úbeda.
El momento, que fue la única expresión pública de Riquelme post Superclásico, se viralizó con el correr de las horas. En paralelo con los videos que la institución fue publicando de las celebraciones, en redes sociales trascendió esta secuencia que llamó la atención.
Cabe recordar que, antes de este 1 a 0 con gol de Paredes en el Monumental, Boca se había impuesto 2 a 0 a River el 9 de noviembre de 2025 en La Bombonera con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, en una producción donde fue muy superior al visitante que era dirigido por Marcelo Gallardo.
Video: SportsCenter.
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