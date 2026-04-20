Fútbol |

Sigue el malestar en River por el arbitraje de Herrera en la derrota contra Boca

El reclamo por un penal sobre Martínez Quarta no sancionado en el final del Superclásico y la falta de intervención del VAR desataron críticas internas y enojo en el Monumental.

El triunfo de Boca por 1-0 ante River en el Monumental dejó un fuerte malestar en el Millonario por el arbitraje de Darío Herrera. La polémica se desató en la última jugada del partido, cuando el local reclamó penal por un contacto de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área, acción que no fue sancionada ni revisada por el VAR.

Tras el encuentro, el propio Martínez Quarta fue uno de los más contundentes al cuestionar la decisión arbitral. “Blanco no tiene intención de jugar la pelota. Va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla”, afirmó, y remarcó que la jugada debía haber sido revisada.

Desde el cuerpo arbitral, en tanto, la explicación fue que el contacto no tuvo la intensidad suficiente para provocar la caída, interpretación que también compartieron desde la cabina del VAR, a cargo de Héctor Paletta.

La jugada que encendió la polémica en el final del partido

Embed

ADEMÁS: Boca agrandó su paternidad sobre River: cómo quedó el historial del Superclásico

El malestar no se limitó al plantel. En las tribunas del Monumental, los hinchas manifestaron su descontento con silbidos e insultos tras el pitazo final, con el foco puesto principalmente en Herrera. Durante el entretiempo ya se habían escuchado reprobaciones, pero el enojo se profundizó en el cierre, cuando la jugada no sancionada alimentó la sensación de perjuicio arbitral.

Las críticas también alcanzaron a dirigentes y exdirigentes del club. El expresidente Rodolfo D’Onofrio se expresó públicamente y sostuvo que “fue clarísimo penal”, además de cuestionar la falta de intervención del VAR. Su mensaje se sumó a una serie de reclamos que pusieron en duda el accionar de la terna arbitral en uno de los partidos más relevantes del torneo.

En ese contexto, la derrota dejó un clima de tensión en River, donde el foco quedó puesto tanto en el rendimiento del equipo como en las decisiones arbitrales. La polémica por la jugada final se instaló como el eje de la discusión post partido y profundizó el malestar en el entorno del club tras un nuevo Superclásico que no escapó de las polémicas.

ADEMÁS: Coudet: de "nos está costando más de lo que pensaba" a "es una derrota que pega"

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados