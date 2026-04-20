Sigue el malestar en River por el arbitraje de Herrera en la derrota contra Boca

Las críticas también alcanzaron a dirigentes y exdirigentes del club. El expresidente Rodolfo D’Onofrio se expresó públicamente y sostuvo que “fue clarísimo penal”, además de cuestionar la falta de intervención del VAR. Su mensaje se sumó a una serie de reclamos que pusieron en duda el accionar de la terna arbitral en uno de los partidos más relevantes del torneo.

En ese contexto, la derrota dejó un clima de tensión en River, donde el foco quedó puesto tanto en el rendimiento del equipo como en las decisiones arbitrales. La polémica por la jugada final se instaló como el eje de la discusión post partido y profundizó el malestar en el entorno del club tras un nuevo Superclásico que no escapó de las polémicas.