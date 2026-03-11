Fútbol |

Champions League: PSG goleó 5 a 2 a Chelsea pese al gran partido de Enzo Fernández

El equipo de Luis Enrique aplastó a los Blues en París por la ida de los octavos de final del certamen internacional. El volante argentino hizo un gol y dio una asistencia pero no le alcanzó al visitante.

PSG goleó 5 a 2 a Chelsea en el Parque de los Príncipes por la ida de los octavos de final de la Champions League y sacó una ventaja importante de cara a la revancha en Londres. El equipo inglés contó con un gran Enzo Fernández, que marcó un gol y dio una asistencia pero no le alcanzó ante el vigente campeón del certamen internacional.

El conjunto parisino abrió el marcador a los nueve minutos mediante Bradley Barcola, aunque no tardó en llegar la reacción del Chelsea: Enzo filtró un gran pase para Malo Gusto a los 27 minutos y éste definió para el 1 a 1 y volvió a meter en partido a los Blues. Sin embargo, Ousmane Dembélé puso el 2-1 antes del descanso y dejó nuevamente arriba al local en un primer tiempo muy intenso.

En el complemento, el equipo inglés volvió a empatar gracias al propio Enzo Fernández, que apareció en el área para marcar el 2-2 y darle esperanza a su equipo. Sin embargo, cuando parecía que el partido quedaba abierto, PSG aceleró y volvió a golpear con Vitinha, que puso el tercero y cambió el desarrollo del encuentro.

Con Chelsea adelantado en busca del empate, el conjunto francés encontró espacios y liquidó la historia en el tramo final. Khvicha Kvaratskhelia, que ingresó desde el banco, fue determinante y marcó dos goles en los últimos minutos para sellar el 5-2 definitivo, un resultado que dejó al PSG muy bien parado para la revancha.

La serie se definirá el próximo martes en Stamford Bridge, donde Chelsea estará obligado a remontar una desventaja de tres goles para seguir con vida en la Champions. PSG, en cambio, viajará a Inglaterra con tranquilidad después de una noche muy efectiva en ataque y con la sensación de haber dado un paso firme hacia los cuartos de final.

Todos los resultados de la ida de los octavos de final

  • Galatasaray 1-0 Liverpool
  • Newcastle 1-1 Barcelona
  • Atlético de Madrid 5-2 Tottenham
  • Atalanta 1-6 Bayern Múnich
  • B. Leverkusen 1-1 Arsenal
  • Real Madrid 3-0 Manchester City
  • Bodo Glimt 3-0 Sporting Lisboa
  • PSG 5-2 Chelsea

