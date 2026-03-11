Champions League: PSG goleó 5 a 2 a Chelsea pese al gran partido de Enzo Fernández

El equipo de Luis Enrique aplastó a los Blues en París por la ida de los octavos de final del certamen internacional. El volante argentino hizo un gol y dio una asistencia pero no le alcanzó al visitante.

PSG goleó 5 a 2 a Chelsea en el Parque de los Príncipes por la ida de los octavos de final de la Champions League y sacó una ventaja importante de cara a la revancha en Londres. El equipo inglés contó con un gran Enzo Fernández, que marcó un gol y dio una asistencia pero no le alcanzó ante el vigente campeón del certamen internacional.