Torneo Clausura: Unión-Estudiantes e Instituto-Riestra, los duelos del lunes

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón suma 14 puntos en la Zona A y buscará aprovechar la localía para cambiar su presente. Ante un rival que también necesita ganar, Unión intentará hacerse fuerte en el estadio 15 de Abril y recuperar terreno en la tabla cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular. Y al igual que Estudiantes aún tiene algunas chances de clasificación a los octavos de final.

Cómo llega Estudiantes

El Pincha llega con el impulso anímico de haber conseguido una clasificación histórica a la final de la Copa Libertadores 2026. El equipo platense eliminó a Flamengo en el Maracaná mediante una definición por penales, después de igualar la serie, y disputará el título continental ante Palmeiras el próximo 28 de noviembre, en Montevideo.

Sin embargo, su presente en el torneo local es diferente: viene de perder 2-1 ante San Lorenzo y acumula 14 puntos, por lo que necesita una victoria para mejorar su posición en la Zona A y mantenerse en la pelea por los playoffs. Que se enfrentara la próxima fecha a Instituto el puntero de la tabla.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha o Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Lucas Piovi; Tiago Palacios, Bautista Kociubinski, Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Instituto vs. Deportivo Riestra

Instituto y Deportivo Riestra se enfrentarán este lunes desde las 21.15, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Monumental Presidente Perón, en Alta Córdoba, y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Andrés Gariano, mientras que Nicolás Ramírez estará a cargo del VAR.

Cómo llega Instituto

La Gloria viene de conseguir una victoria por 1-0 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, un resultado que fortaleció su posición en la parte alta de la Zona A.

El equipo dirigido por Diego Flores lidera su grupo y buscará aprovechar la localía para conseguir tres puntos que le permitan asegurarse esa posición. Con dos fechas por disputarse después de esta jornada, Instituto sabe que un triunfo puede resultar determinante para sus aspiraciones de terminar primero y después definir los encuentros de playoff de local.

Cómo llega Deportivo Riestra

El Malevo llega a Córdoba después de empatar 1-1 frente a Unión de Santa Fe. El conjunto del Bajo Flores suma 12 puntos y se encuentra en la parte baja de la tabla de la Zona A, pero su pelea está en la tabla anual, para salvarse del descenso. Esa disputa la tiene con Aldosivi, que ganó y mantiene las esperanzas, pero si hoy Riestra gana lo condena definitivamente al equipo de Mar del Plata a jugar la próxima temporada en el Nacional B.

El equipo conducido por Guillermo Duró intentará mantener el orden defensivo y aprovechar las situaciones que pueda generar, especialmente a través de las pelotas detenidas.

Probables formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán de la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.