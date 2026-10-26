Vélez aplastó a Central Córdoba y sigue en la pelea de la Tabla Anual

El Fortín goleó 5 a 0 al Ferroviario en Santiago del Estero y quedó tercero a dos puntos de Boca en la lucha por el título de Campeón de Liga 2026.

Vélez aplastó 5 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y sigue en la pelea por el título de la Tabla Anual. El equipo de Guillermo Barros Schelotto se floreó ante el Ferroviario con un Ronaldo Martínez intratable marcando un hat-trick y quedó tercero en la tabla del 2026 a dos puntos del líder Boca.