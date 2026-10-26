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Vélez aplastó a Central Córdoba y sigue en la pelea de la Tabla Anual

El Fortín goleó 5 a 0 al Ferroviario en Santiago del Estero y quedó tercero a dos puntos de Boca en la lucha por el título de Campeón de Liga 2026.

Vélez aplastó 5 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero y sigue en la pelea por el título de la Tabla Anual. El equipo de Guillermo Barros Schelotto se floreó ante el Ferroviario con un Ronaldo Martínez intratable marcando un hat-trick y quedó tercero en la tabla del 2026 a dos puntos del líder Boca.

Vélez abrió el marcador a los siete minutos de juego a través de Matías Pellegrini, quien superó la resistencia de Alan Aguerre con una definición cruzada precisa. Y, a los 20', el visitante anotó el 2-0 con un contraataque letal que finalizó con un centro de Pellegrini y definición de Ronaldo Martínez por encima del arquero local.

Ronaldo liquidó la historia al hacer el 3-0 con una increíble chilena a los 12' del complemento, una obra de arte de las que hacía el Rey Pelé. Minutos después, Lucas Robertone hizo el 4-0 para el marcador y Ronaldo Martínez selló el 5-0 final que significó su triplete personal en Santiago del Estero.

Con este resultado, Vélez quedó escolta de la Zona A del Clausura -junto a Boca- con 27 puntos, a dos del sorpresivo Instituto de Diego Flores y tercero en la Anual con 55 unidades, a dos del líder Xeneize. Por su parte, Central Córdoba sigue anteúltimo con 10 puntos en un año para el olvido.

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