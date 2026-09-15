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Tras el 1-0 en la ida, Boca visita a San Pablo en busca de las semifinales de la Sudamericana

El equipo de Rodolfo Arruabarrena intenta cerrar la serie de cuartos de final en el Morumbí luego del triunfo conseguido en la Bombonera.

Boca visita a San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con la ventaja del 1-0 obtenido en La Bombonera. El Xeneize busca sostener ese resultado en el Morumbí para avanzar a las semifinales del certamen continental; una igualdad le alcanzará para avanzar, mientras que su rival deberá conseguir una victoria para forzar la definición desde los doce pasos.

16' PT: El enojo de los hinchas de San Pablo

Ya juegan Boca y San Pablo por la vuelta de los cuartos de final

La formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de San Pablo

Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino, Lucas Ramon; Danielzinho, Marcos Antônio, Iago, Artur; Luciano, Gustavo Santana. DT: Dorival Júnior.

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