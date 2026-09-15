Tras el 1-0 en la ida, Boca visita a San Pablo en busca de las semifinales de la Sudamericana

El equipo de Rodolfo Arruabarrena intenta cerrar la serie de cuartos de final en el Morumbí luego del triunfo conseguido en la Bombonera.

Boca visita a San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con la ventaja del 1-0 obtenido en La Bombonera. El Xeneize busca sostener ese resultado en el Morumbí para avanzar a las semifinales del certamen continental; una igualdad le alcanzará para avanzar, mientras que su rival deberá conseguir una victoria para forzar la definición desde los doce pasos.