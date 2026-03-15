Triunfazo de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia y es líder de la Zona B

La Lepra mendocina se impuso 3-2 en El Bosque en un partido cambiante y con muchos goles. Un tanto en contra en tiempo de descuento le dio el triunfo al equipo de Berti.
Independiente Rivadavia logró un triunfo agónico por 3-2 ante Gimnasia en La Plata en uno de los partidos más entretenidos de la fecha. El equipo mendocino se quedó con los tres puntos en el Bosque gracias a un gol en contra en tiempo de descuento.
Fue en un encuentro que tuvo muchas emociones en el primer tiempo y un cierre dramático. Con la victoria, el conjunto dirigido por Alfredo Berti alcanzó la cima de la Zona B.
El partido comenzó con ventaja para el Lobo casi desde el vestuario. A los pocos minutos, Enzo Martínez conectó de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Nicolás Barros Schelotto y puso el 1-0 para el local. Independiente Rivadavia reaccionó con intensidad y llegó al empate a los 25 minutos gracias a un desborde por izquierda de Sebastián Villa, centro y anticipo en el primer palo de Fabrizio Sartori para poner el 1-1.
La respuesta de Gimnasia fue inmediata y volvió a ponerse en ventaja a los 28, cuando Marcelo Torres definió cruzado tras un centro por derecha de Nacho Fernández para el 2-1. Sin embargo, el visitante mantuvo su propuesta ofensiva y logró empatar antes del descanso, a los 39 minutos, Bonifacio tiró un lateral al área y Florentín aguantó de espaldas, giró y sacudió de frente al arco para establecer el 2-2 con el que se cerró un primer tiempo lleno de ritmo y situaciones.
En el complemento el trámite fue más parejo, con menos claridad en los metros finales pero con ambos equipos intentando quedarse con la victoria. Cuando parecía que el partido terminaba igualado, a los 48', llegó la jugada decisiva en tiempo de descuento: mala salida desde el fondo de Gimnasia, Villa desbordó nuevamente envió un centro rasante al área y Enzo Martínez, que había marcado el primer gol del encuentro, intentó despejar pero terminó metiendo la pelota en su propio arco.
El 3-2 le dio a Independiente Rivadavia un triunfo clave como visitante y lo dejó como líder de la Zona B con 20 puntos a la espera de lo que ocurra en el clásico cordobés, y el próximo domingo recibirá a Rosario Central a las 22.15. Mientras que Gimnasia se quedó con las manos vacías pero se mantiene dentro de la zona de clasificación con 14 unidades y tendrá que visitar a Atlético Tucumán el viernes desde las 21.
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