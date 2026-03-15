Triunfazo de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia y es líder de la Zona B

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En el complemento el trámite fue más parejo, con menos claridad en los metros finales pero con ambos equipos intentando quedarse con la victoria. Cuando parecía que el partido terminaba igualado, a los 48', llegó la jugada decisiva en tiempo de descuento: mala salida desde el fondo de Gimnasia, Villa desbordó nuevamente envió un centro rasante al área y Enzo Martínez, que había marcado el primer gol del encuentro, intentó despejar pero terminó metiendo la pelota en su propio arco.

El 3-2 le dio a Independiente Rivadavia un triunfo clave como visitante y lo dejó como líder de la Zona B con 20 puntos a la espera de lo que ocurra en el clásico cordobés, y el próximo domingo recibirá a Rosario Central a las 22.15. Mientras que Gimnasia se quedó con las manos vacías pero se mantiene dentro de la zona de clasificación con 14 unidades y tendrá que visitar a Atlético Tucumán el viernes desde las 21.