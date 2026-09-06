Dibu Martínez dejó todo en el clásico: de recibir una patada en la cara a grandes atajadas

Más allá de la caída 2 a 1 de visitante, el arquero de la Selección fue figura en su primer derby con la camiseta del Chelsea, en un duelo por la tercera fecha de la Premier League.
Emiliano Martínez fue figura en su primer clásico con Chelsea contra Arsenal más allá de la derrota por 2 a 1 en condición de visitante en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Premier League. El arquero de la Selección, que llegó al club londinense hace unos días proveniente de Aston Villa a cambio de 10 millones de dólares, recibió una patada en la cara y se lució con grandes atajadas en el Emirates Stadium.
El Dibu tuvo un comienzo inesperado y accidentado del clásico al recibir una patada en la cara de Gabriel Magalhaes a los cinco minutos de juego. El arquero marplatense se había quedado con un balón suelto en el área chica entre muchas piernas y el defensor brasileño, en un intento de disparar al arco, le terminó pegando en el rostro con su botín. Con evidentes gestos de dolor, el 1 recibió asistencia médica en el campo y decidió continuar en el partido.
Después, a los 18 minutos de juego, el Dibu sacó un fuerte remate de Bukayo Saka a puro reflejo para sostener parcialmente el 1 a 0 a favor de su equipo, que abrió el marcador a los dos minutos por medio de Morgan Rogers. Una reacción que explica por qué el club londinense, comandado por Xabi Alonso, lo fue a buscar en este mercado de pases.
Sin embargo, más allá de los esfuerzos del argentino, Kai Havertz anotó el 1-1 a los 25' con una gran maniobra individual: recibió la pelota en la puerta del área grande, se perfiló para su pierna izquierda y sacó un preciso remate por bajo. El disparo ingresó pegado al palo inferior derecho de Martínez, quien se vio algo sorprendido en su posicionamiento y no logró desviar la trayectoria. Con este tanto, Havertz cumplió con la inexorable “ley del ex” en el clásico londinense.
Y, a los cinco minutos del complemento, los Gunners remontaron el resultado con una buena jugada por la banda izquierda: Tzolis dio un pase hacia el medio, Havertz dejó pasar el balón para asistir indirectamente a Odegaard, quien ingresó al área y remató al Dibu en un mano a mano letal.
Arsenal demostraba que era más que Chelsea en el campo en una tendencia que continuó hasta el final: el triunfo no fue goleada por el Dibu. El marplatense volvió a ahogarle el grito de gol a Saka y tres minutos después encontró la pelota sobre la línea tras un centro por la banda derecha.
El Dibu Martínez volverá a jugar con Chelsea por la Premier League el sábado, desde las 11 de nuestro país, contra Hull City en condición de local. Los Blues suman 6 puntos producto de sus triunfos a Fulham y Brighton previo a esta caída con Arsenal en el Emirates Stadium.
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