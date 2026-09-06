Dibu Martínez dejó todo en el clásico: de recibir una patada en la cara a grandes atajadas

¡IMPRESIONANTE ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ EN EL DERBI ENTRE ARSENAL Y CHELSEA!



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Sin embargo, más allá de los esfuerzos del argentino, Kai Havertz anotó el 1-1 a los 25' con una gran maniobra individual: recibió la pelota en la puerta del área grande, se perfiló para su pierna izquierda y sacó un preciso remate por bajo. El disparo ingresó pegado al palo inferior derecho de Martínez, quien se vio algo sorprendido en su posicionamiento y no logró desviar la trayectoria. Con este tanto, Havertz cumplió con la inexorable “ley del ex” en el clásico londinense.

¡LA COBRA PUDO CON EL DIBU! ¡GOLAZO DE HAVERTZ EN EL DERBI ENTRE ARSENAL Y CHELSEA!



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Y, a los cinco minutos del complemento, los Gunners remontaron el resultado con una buena jugada por la banda izquierda: Tzolis dio un pase hacia el medio, Havertz dejó pasar el balón para asistir indirectamente a Odegaard, quien ingresó al área y remató al Dibu en un mano a mano letal.

"Arsenal"



Porque le rompió bien el orto por 2-1 al Chelsea en el derbi por la Premier League. Chapearon que trajeron al Dibu y lo único que hicieron fue perder el clásico, alta putita los Blues. pic.twitter.com/PldvaVNPoE — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 6, 2026

Arsenal demostraba que era más que Chelsea en el campo en una tendencia que continuó hasta el final: el triunfo no fue goleada por el Dibu. El marplatense volvió a ahogarle el grito de gol a Saka y tres minutos después encontró la pelota sobre la línea tras un centro por la banda derecha.

POR EL AMOR DE DIOS LO QUE TAPA EL DIBU MARTINEZ.



EL MEJOR ARQUERO DEL MUNDO.pic.twitter.com/ofRwtx6RyX https://t.co/dv5puo4yqr — BOCA JUNIORS (@PadreBostero) September 6, 2026

El Dibu Martínez volverá a jugar con Chelsea por la Premier League el sábado, desde las 11 de nuestro país, contra Hull City en condición de local. Los Blues suman 6 puntos producto de sus triunfos a Fulham y Brighton previo a esta caída con Arsenal en el Emirates Stadium.