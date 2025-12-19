Trofeo de Campeones: Estudiantes y Platense van por la gloria

El partido está programado para las 18 se disputará en el Estadio Único de San Nicolás será transmitido por ESPN premium y TNT Sports la terna arbitral ya está designada

El árbitro designado para impartir justicia será Leandro Rey Hilfer. El referí estará acompañado por Cristian Navarro, Pablo González y Luis Lobo Medina como asistentes de campo, mientras que en el VAR estarán Pablo Dóvalo y Lucas Germanotta.

Platense obtuvo su lugar en esta definición gracias a una consagración inolvidable en el Torneo Apertura, certamen en el que protagonizó una de las mayores sorpresas del fútbol argentino reciente. Durante su recorrido, el equipo avanzó eliminando de forma consecutiva y fuera de casa a Racing, River y San Lorenzo, y cerró su campaña con un triunfo ante Huracán en la final.

Estudiantes, por su parte, atraviesa un presente óptimo tras adjudicarse el Torneo Clausura en una resolución cargada de emoción frente a Racing. Luego de igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, el conjunto platense se impuso desde los doce pasos. Este campeonato, además, le aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El duelo corresponderá a la sexta edición del Trofeo de Campeones, certamen que se juega desde 2019. Hasta el momento, Racing y River conquistaron el título en dos oportunidades cada uno (2019 y 2022 para la “Academia”; 2021 y 2023 para el “Millonario”), mientras que Estudiantes se sumó a la lista de ganadores el año pasado tras vencer 3-0 a Vélez y alzarse con el trofeo por primera vez.

Las posibles formaciones:

Estudiante: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Santiago Toloza y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.

Historial entre ambos:

Estudiantes 1-1 Platense (Liga Profesional 2024)

Estudiantes 1-2 Platense (Copa de la Liga 2024)

Platense 2-1 Estudiantes (Copa de la Liga 2023)

Platense 1-2 Estudiantes (Liga Profesional 2023)

Platense 0-0 Estudiantes (Liga Profesional 2022)

Ambos tienen un boleto para la Copa Libertadores 2026 por sus respectivos torneos ganados y buscan reforzarse de la mejor manera.