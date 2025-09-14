Torneo Clausura: Unión puntero y triunfos de Instituto y Platense en el cierre de la fecha

En un duelo repleto de golazos, Unión derrotó por 3 a 1 a Gimnasia en el Bosque para llegar a lo más alto de la Zona A. Tras un primer tiempo sin goles, el segundo estuvo lleno de emociones. Mateo Del Blanco abrió el marcador con un tremendo golazo de afuera del área y Marcelo Torres empató a los pocos minutos con otro lindo tanto. Luego Cristian Tarragona metió una gran definición con ley del ex incluida y Mauricio Martínez estampó el 3-1 final.

Por otro lado, con un cierre caliente y dos penales polémicos, Instituto volvió a la victoria y se impuso por 2-0 ante Argentinos en Córdoba. Alex Luna y Gastón Lodico -ambos desde los 12 pasos- fueron los goleadores. El Bicho fue pura bronca por los dos penales en contra y las expulsiones de su jugador Francisco Álvarez y su entrenador Nicolás Diez.

Después, Platense venció a Defensa y Justicia por 2 a 1 de visitante y evitó que el Halcón se trepara a la punta de la Zona A, mientras que los de Vicente López se prendieron en la lucha por meterse a los playoffs en la B. El local se imponía en el primer tiempo con un tanto de Juan Miritello pero en el arranque del complemento los dirigidos por el Kily González lo dieron vuelta en tres minutos gracias a Ignacio Schor y una tijera de Ronaldo Martínez.

Por último, Talleres, que mereció el triunfo, empató sin goles con Tigre de visitante y salió de la zona de descenso. Con el punto obtenido en Victoria, la T llegó a 19 puntos en la Tabla Anual, superando por uno a Aldosivi (en zona de descenso) y San Martín de San Juan (está por promedios en zona de descenso).