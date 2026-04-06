El delantero paraguayo, quien la rompe en el Xeneize, llegó al club proveniente de Fortaleza, donde fue dirigido por el Titán: "Me dio confianza y volví a hacer goles".
Adam Bareiro destacó la importancia de Martín Palermo para su gran presente en Boca. El delantero paraguayo, quien la rompe en el Xeneize, llegó al club azul y oro proveniente de Fortaleza, donde fue dirigido por el Titán, a quién le dio mucha responsabilidad de su nivel.
"Cuando él vino a Fortaleza yo no andaba bien. Me dijo que conocía mis cualidades, que no debía demostrarle nada. Me dio confianza y volví a hacer goles", reveló Bareiro en diálogo con Desde La Boca, la revista oficial del club. Con la camiseta del conjunto brasilero anotó 11 tantos en 31 partidos, pero no pudo evitar el descenso del equipo a la Serie B.
"Tenerlo como DT fue un privilegio. Quedó una muy linda relación con Martín y fue una de las primeras personas con las cuales hablé antes de llegar a Boca. Me dijo que el Mundo Boca era especial y que me preparase para disfrutarlo", añadió el paraguayo.
Recuperó la sonrisa en el club brasilero con Palermo de DT.
Tras los consejos de la leyenda del club, Bareiro no necesitó adaptación en Boca. Se ganó la titularidad desde el primer momento al mostrar estar a la altura del peso de la camiseta. De hecho, debutó marcando un doblete contra Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.
Además, el delantero demostró entrega, juego en equipo y jerarquía en cada toque del balón en este breve periodo. Formó una gran dupla de ataque con Miguel Merentiel que ilusiona al mundo Boca. Y yendo a los números lleva cuatro goles en siete partidos con la camiseta azul y oro.
Bareiro, que no pudo marcar goles en los 16 partidos que jugó en River en 2024, arrancó con el pie derecho en Boca y tiene todo para escribir una gran historia. Tras marcar el gol del triunfo 1 a 0 a Talleres en Córdoba por el campeonato, el paraguayo tendrá este martes su debut en el club en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica en Chile.
comentar