Adam Bareiro destacó la importancia de Martín Palermo para su gran presente en Boca

Tras los consejos de la leyenda del club, Bareiro no necesitó adaptación en Boca. Se ganó la titularidad desde el primer momento al mostrar estar a la altura del peso de la camiseta. De hecho, debutó marcando un doblete contra Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Además, el delantero demostró entrega, juego en equipo y jerarquía en cada toque del balón en este breve periodo. Formó una gran dupla de ataque con Miguel Merentiel que ilusiona al mundo Boca. Y yendo a los números lleva cuatro goles en siete partidos con la camiseta azul y oro.

Bareiro, que no pudo marcar goles en los 16 partidos que jugó en River en 2024, arrancó con el pie derecho en Boca y tiene todo para escribir una gran historia. Tras marcar el gol del triunfo 1 a 0 a Talleres en Córdoba por el campeonato, el paraguayo tendrá este martes su debut en el club en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica en Chile.