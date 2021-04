Vélez venció a Huracán y quedó a un paso de la clasificación

Federico Mancuello, a los 2 minutos de la parte complementaria, y Juan Martín Lucero, cuando corría el último minuto de tiempo adicionado, le dieron la victoria al conjunto orientado tácticamente por Mauricio Pellegrino, que no fue mucho más que el Globo pero sacó provecho de su oportunismo para resolver las pocas ocasiones que se le presentaron frente al arco rival.

Embed ¡GANÓ #VÉLEZ! Con goles de Federico Mancuello y Juan Martín Lucero El Fortín venció a @CAHuracan en el José Amalfitani y sigue en lo más alto de la Zona B en la #CopaDeLaLiga.#JuegaVélez pic.twitter.com/c9NRolpEps — Vélez Sarsfield (@Velez) April 16, 2021

Poco y nada se vio en los 45 minutos iniciales, en los que Huracán planteó muy bien el partido, cerrándole los caminos al equipo de Liniers y tratando de contragolpear a partir de pelotas recuperadas. Durante esa primera mitad apenas se pudieron apreciar dos llegadas a los arcos: la primera la tuvo el visitante, con un disparo de Cristian Núñez, que alcanzó a rechazar Lucas Hoyos en el primer palo, y la segunda tuvo como protagonista a Thiago Almada, quien exigió a Sebastián Meza pero este respondió muy bien.

Apenas iniciada la segunda mitad, Mancuello ejecutó un tiro libre desde inmejorable posición y no perdonó. Corrían apenas 2 minutos cuando el ex Independiente colocó la pelota junto al palo del arquero que había dado un paso hacia el otro sector, esperando el disparo sobre la barrera, y cuando volvió hacia el otro palo ya era demasiado tarde y no llegó a rechazar el remate.

Embed

A partir de ese momento el partido se abrió un poco. Huracán fue a buscar y dejó más espacios. Tuvo una chance clara con un remate de Norberto Briasco que pegó en el travesaño pero enseguida se quedó con un hombre menos por la expulsión de Iván Erquiaga a los 22 minutos en una decisión algo exagerada del árbitro.

Y Vélez tuvo algunas posibilidades para liquidar el pleito, una muy clara de Thiago Almada que neutralizó Meza y un disparo de Ricardo Centurión que se fue muy alto. Ni uno ni otro pudieron concretar frente al arco rival durante el tiempo reglamentario y el partido se iba.

Hasta que en el quinto minuto de descuento se vivió la otra emoción delpartido. Con un córner a favor, casi todo Huracán se metió dentro del área rival, incluyendo al arquero Meza. Pero el centro vino demasiado pasado, despejó un jugador de Vélez, la pelota le quedó a Almada que la tiró larga para Lucero y éste, ante el desesperado regreso del guardavalla visitante, la empujó dentro del arco para sellar el resultado final.