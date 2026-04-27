Verón, sobre su relación con AFA: "No sé si quiero reconciliarme, quiero un cambio"

Además, se refirió al debate por las sociedades anónimas deportivas. Según explicó, gran parte de la resistencia en el país se debe a la manera en que se comunica la idea: “Si se instala desde el miedo, la gente se va a cerrar. Siente que le quieren sacar algo que es suyo. En algún momento esto va a pasar, por una cuestión de necesidad”.

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Por su parte, Verón planteó una postura intermedia y sostuvo que el sistema necesita modernizarse: “Puede haber un modelo que combine lo social con una estructura más profesional y con inversiones externas”. Además, dejó en claro que su objetivo es cambiar una lógica muy arraigada en Argentina: “ Los clubes son muy presidencialistas. Yo intento que eso no pase, que el funcionamiento no dependa de una sola persona”.

Finalmente, al hablar sobre su gestión en el Pincha, dejó otra definición que resume su mirada actual sobre la conducción de los clubes. “El resultado no te puede contaminar el plan. Lo urgente no puede tapar lo importante”, sostuvo, al remarcar la necesidad de sostener proyectos institucionales a largo plazo.