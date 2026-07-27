Video: el famoso festejo del remo de Noruega llegó al fútbol argentino

Huracán Las Heras se clasificó a la Zona Campeonato del Federal A y los jugadores celebraron con el remo vikingo que popularizaron Haaland y compañía en el Mundial 2026.
El famoso festejo de remo de Noruega en el Mundial 2026 llegó al fútbol argentino: Huracán Las Heras eligió esta coreo para celebrar la clasificación a la Zona Campeonato del Federal A. Sí, el equipo que sueña con ascender a la Primera Nacional imitó a Haaland y compañía sentados en el césped y con el bombo presente.
Las imágenes de la celebración del remo vikingo de Huracán Las Heras se hicieron virales de manera rápida en las redes sociales. El equipo celebró el empate 0 a 0 con FADEPde Mendoza porque con ese punto alcanzó el objetivo de avanzar de ronda en el certamen del ascenso argentino.
El arquero Franco Agüero, quien luce un look similar a un vikingo, imitó a Haaland siendo el encargado del bombo y llevando el ritmo del festejo del equipo mendocino.
El formato de juego de la Zona Campeonato del Federal A será con dos grupos de nueve equipos. De allí se definirá un ascenso a la Primera Nacional y la jugarán los cinco primeros de la Zona 1, más los cuatro vanguardistas de los otros tres grupos y el mejor quinto de las zonas de 9 equipos (la 2, la 3 y la 4).
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