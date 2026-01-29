Video: el ridículo gol en contra de un arquero que eliminó a su equipo en la última jugada

El momento viral ocurrió a los tres minutos adicionados en el cierre del encuentro correspondiente a los octavos de final que terminó definiéndose con este tanto en contra del arquero Oumar Barry. El duelo se llevó a cabo en el Estadio Hamad bin Khalifa de Doha.

Al Shahaniya contó con un tiro libre a favor en la última jugada y pudo aprovecharlo con la ayuda del arquero nacido en Guinea y con pasado en la selección de Qatar: Youssef Raisi ejecutó un potente derechazo que pasó la barrera de contención y Barry buscó disminuir la velocidad con una endeble contención.

La pelota tomó vuelo y, cuando intentó rechazarla, rebotó en el travesaño. A continuación, el portero ensayó un manotazo desesperado ante la presión rival de Sultan Al-Shayab, pero solo hizo que el balón pegue en su palo derecho y se meta de manera definitiva para sentenciar la llave en favor del dueño de casa.

Barry vistió las camisetas de El Jaish, Al Rayyan, Al Markhiya SC y Al Shamal SC, siempre en el fútbol qatarí. Arribó a su club actual en septiembre de 2024 y disputó un puñado de partidos, pero el titular era el senegalés Babacar Seck hasta que le tocó saltar bajo los tres palos para este partido decisivo. De hecho, el hombre de 39 años solo disputó dos partidos de la Liga de las Estrellas de Qatar desde su llegada y se remontan a enero y febrero de 2025.