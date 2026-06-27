El campeón del mundo con Argentina que liquidó a Uruguay: "Es un equipo pecho frío"

Jorge Burruchaga, figura de la segunda estrella de la Albiceleste conseguida en México 86', criticó duramente a la Celeste después de marcharse en fase de grupos del Mundial.
Uruguay perdió 1 a 0 con España este viernes en Guadalajara en otra floja presentación, quedó como uno de los peores terceros con apenas dos puntos y se despidió en fase de grupos de este Mundial en un fracaso histórico. Unas horas después, un campeón del mundo con Argentina liquidó al plantel: "Este equipo me pareció pecho frío".
Se trata de Jorge Burruchaga, volante ofensivo fundamental en la segunda estrella de Argentina conseguida en México 86', que no tuvo piedad contra el equipo dirigido por Marcelo Bielsa que empató 1 a 1 con Arabia Saudita, 2 a 2 con Cabo Verde (rival de Argentina en 16avos de final) y cayó con los españoles en un grosero error de Fernando Muslera.
“El principio que tenía el fútbol uruguayo que uno le valoraba era la garra. Este equipo de hoy me pareció pecho frío. Lo peor es que se ponen a llorar después, ¿por qué no reaccionaste antes?”, expresó Burru, quien metió el gol definitivo para que Argentina le gane 3 a 2 a Alemania la final del mundo, en este diálogo con Fútbol de Primera Radio.
"Se va con una amargura que, a veces digo, como futbolistas que fuimos, vos podés estar en desacuerdo con el entrenador y pensar distinto, pero vos por tu camiseta, por tu país, te rompés el culo”, agregó el exfutbolista y exentrenador con respecto a los rumores de conflicto entre el Loco y el plantel de Uruguay.
"Yo como futbolista, pienso que esto fue verdad, porque no es casual que saca a (Federico) Valverde y al arquero (Fernando Muslera); le faltó (Rodrigo) Bentancur, que, supuestamente, fueron los tres que fueron a hablarle. No queda de otra que pensar que esto fue verdad”, concluyó.
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