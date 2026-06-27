El campeón del mundo con Argentina que liquidó a Uruguay: "Es un equipo pecho frío"

“El principio que tenía el fútbol uruguayo que uno le valoraba era la garra. Este equipo de hoy me pareció pecho frío. Lo peor es que se ponen a llorar después, ¿por qué no reaccionaste antes?”, expresó Burru, quien metió el gol definitivo para que Argentina le gane 3 a 2 a Alemania la final del mundo, en este diálogo con Fútbol de Primera Radio.