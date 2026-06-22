Video: los dobletes de Mbappé y Haaland para meter a Francia y Noruega en 16avos

El atacante francés y el delantero noruego siguen brillando en la máxima cita y ambos están a uno de Messi en la tabla de goleadores del certamen.
Kylian Mbappé y Erling Haaland marcaron otro doblete mundialista para meter a Francia y Noruega en 16avos de final del Mundial y seguir de cerca a Lionel Messi en la tabla de goleadores de esta edición. Ambos tienen cuatro festejos y están a uno del capitán de la Selección Argentina.
Mbappé fue el primero de los dos en salir al campo de juego este lunes después del doblete de Messi a Austria. El atacante francés abrió el marcador a los 13 minutos en el partido contra Irak con una bomba desde afuera del área. Y, tras un parón de dos horas por el mal temporal en Filadelfia, anotó el 2-0 en el complemento aprovechando un regalo de la defensa iraní. Un rato después, Dembelé selló el 3-0 definitivo para tener 6 de 6 y sacar boleto a 16avos.
Haaland respondió con sus dos goles a Senegal para también meter a su país en la próxima fase. Primero, el Androide anotó el 2-0 parcial de Noruega con una gran definición en el área en un contraataque letal en el complemento y luego, exactamente diez minutos después, puso el 3-1 con una impresionante definición de primera en la que el balón dio en el travesaño y entró al arco. Su equipo terminó ganando 3 a 2 de manera más ajustada.
Messi, a horas de cumplir 39 años, pelea con estos dos fenómenos en su prime por el trofeo de máximo goleador de ni más ni menos que una Copa del Mundo. Ayer Cristiano Ronaldo, hoy Mbappé y Haaland, Leo se codea con los grandes de su generación y con los de las próximas.
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