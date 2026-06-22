Video: los dobletes de Mbappé y Haaland para meter a Francia y Noruega en 16avos

Mbappé fue el primero de los dos en salir al campo de juego este lunes después del doblete de Messi a Austria. El atacante francés abrió el marcador a los 13 minutos en el partido contra Irak con una bomba desde afuera del área. Y, tras un parón de dos horas por el mal temporal en Filadelfia, anotó el 2-0 en el complemento aprovechando un regalo de la defensa iraní. Un rato después, Dembelé selló el 3-0 definitivo para tener 6 de 6 y sacar boleto a 16avos.