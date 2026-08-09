San Lorenzo y Huracán ya juegan el clásico en el Nuevo Gasómetro

Ambos equipos están necesitados de un triunfo para dejar atrás sus últimos resultados negativos. Las formaciones y todo lo que tenés que saber.
San Lorenzo y Huracán vuelven a verse las caras este domingo, en otra edición del clásico de barrio. Se juega en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 4 del Torneo Clausura (interzonal). El partido es dirigido por Darío Herrera, con televisación de TNT Sports y ESPN Premium.
El presente del Ciclón lo obliga a levantar cabeza en el campeonato. Después de quedar afuera de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, el conjunto de Boedo tiene al Torneo Clausura como único objetivo: arrancó con una caída frente a Lanús, superó 1-0 a Gimnasia (M) y perdió ante Central Córdoba en Santiago del Estero.
En la previa del clásico, referentes de ambos clubes declararon en conferencia de prensa. Rodrigo Auzmendi, delantero del Ciclón, destacó la importancia del clásico: "El grupo está muy metido, sabiendo lo que se juega. Con el apoyo de nuestra gente vamos a sacarlo adelante. Pipo sabe lo que son estos clásicos y desde el inicio de la semana el mensaje que dio fue que los clásicos se juegan diferente y cada pelota es a morir”.
Para este compromiso, Ezequiel Herrera y Nahuel Arias quedaron afuera de la convocatoria. La duda aparece en el lateral derecho, donde Nicolás Blanco, juvenil de las inferiores, es quien cuenta con mayores posibilidades. Además, todos los refuerzos están habilitados y Danilo Arboleda y Martín Río serían titulares.
El Globo se sostiene en un antecedente reciente que le sonríe ante su eterno rival: ganó dos de los últimos tres cruces y acumula siete encuentros sin perder frente al cuadro azulgrana. Sin embargo, su actualidad tampoco es la ideal. Tras vencer a Banfield en el debut, empató con Independiente Rivadavia y luego no pudo ante Atlético Tucumán.
Martín Nervo, quien también habló en la rueda de la Liga Profesional, remarcó la expectativa que genera el duelo: "No hay excusas de absolutamente nada, es un partido que uno espera todos los torneos. El grupo está muy bien. Venimos trabajando de la mejor manera, eso nos da alegría y tranquilidad".
Para el choque, César Ibáñez, Facundo Waller y Emmanuel Ojeda serán bajas por distintos motivos. En contrapartida, Rodrigo Fernández Cedrés, recientemente incorporado desde Independiente, tendría su estreno con la camiseta del conjunto de Parque Patricios.
El antecedente más cercano se produjo el 8 de febrero, en el Ducó, por la cuarta jornada del Apertura. Huracán se impuso 1-0 gracias al gol de Jordy Caicedo y volvió a extender su dominio en los enfrentamientos recientes.
Aunque San Lorenzo mantiene una ventaja considerable en el historial general, solo ganó uno de sus últimos 16 clásicos: fue por 1-0 en la Liga Profesional 2022. Ahora, el visitante buscará prolongar esa supremacía y conseguir apenas su segundo triunfo en el Nuevo Gasómetro, escenario en el que solo logró festejar en 2001.
San Lorenzo: Orlando Gill; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.
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