San Lorenzo y Huracán ya juegan el clásico en el Nuevo Gasómetro

Huracán llega con una racha favorable en el clásico

El Globo se sostiene en un antecedente reciente que le sonríe ante su eterno rival: ganó dos de los últimos tres cruces y acumula siete encuentros sin perder frente al cuadro azulgrana. Sin embargo, su actualidad tampoco es la ideal. Tras vencer a Banfield en el debut, empató con Independiente Rivadavia y luego no pudo ante Atlético Tucumán.

Martín Nervo, quien también habló en la rueda de la Liga Profesional, remarcó la expectativa que genera el duelo: "No hay excusas de absolutamente nada, es un partido que uno espera todos los torneos. El grupo está muy bien. Venimos trabajando de la mejor manera, eso nos da alegría y tranquilidad".

Para el choque, César Ibáñez, Facundo Waller y Emmanuel Ojeda serán bajas por distintos motivos. En contrapartida, Rodrigo Fernández Cedrés, recientemente incorporado desde Independiente, tendría su estreno con la camiseta del conjunto de Parque Patricios.

El historial reciente favorece ampliamente al Globo

El antecedente más cercano se produjo el 8 de febrero, en el Ducó, por la cuarta jornada del Apertura. Huracán se impuso 1-0 gracias al gol de Jordy Caicedo y volvió a extender su dominio en los enfrentamientos recientes.

Aunque San Lorenzo mantiene una ventaja considerable en el historial general, solo ganó uno de sus últimos 16 clásicos: fue por 1-0 en la Liga Profesional 2022. Ahora, el visitante buscará prolongar esa supremacía y conseguir apenas su segundo triunfo en el Nuevo Gasómetro, escenario en el que solo logró festejar en 2001.

San Lorenzo y Huracán se cruzan en el clásico de barrio.

Las formaciones confirmadas

San Lorenzo: Orlando Gill; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

La posible formación de Huracán vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.