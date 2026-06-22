El tuit de Javier Milei para festejar el triunfo de la Selección y el récord de Lionel Messi

En marzo pasado, el Presidente compartió un video de hace ocho años, en el que defendía al futbolista rosarino y cuestionaba a quienes lo criticaban en ese entonces. “Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar. Primero los datos… Fin”, escribió al publicar el fragmento.

"No hay otro jugador en la historia del fútbol mundial comparable con Messi", aseguraba Milei en el video.

El líder de LLA recordó esa opinión luego de que se difundiera una foto del crack argentino en Estados Unidos junto al presidente Donald Trump, durante una visita a la Casa Blanca por una invitación oficial al Inter Miami CF, que se había consagrado campeón de la Major League Soccer en 2025.