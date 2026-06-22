El tuit de Javier Milei para festejar el triunfo de la Selección y el récord de Lionel Messi

Desde sus redes sociales, el Presidente celebró la victoria 2 a 0 contra Austria y el pasaje a los 16avos del Mundial. Además, volvió a dejar en claro su fanatismo por el crack argentino y criticó al periodismo.
El presidente Javier Milei publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales con el que festejó el triunfo de la Selección Argentina contra Austria y los dos gritos de Lionel Messi, que se transformó en el máximo goleador en la historia de los mundiales.
Poco después de la victoria que le dio al equipo de Lionel Scaloni el boleto a los 16avos del Mundial 2006, el líder de La Libertad Avanza expresó su satisfacción desde su cuenta de X. "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin", manifestó.
Una vez más, Milei volvió a destacar al 10 del seleccionado. Ya lo había hecho, por ejemplo, en febrero de 2024, cuando lo definió como "el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por escándalo. Un monstruo en cada una de las facetas de juego en que participa".
"Nunca tuve la posibilidad de hablar con él. Me gustaría, debe ser interesante. Ya voy a ir hablando con los argentinos más importantes del mundo. He hablado con el Papa Francisco, con la reina Máxima, quizás tengo suerte y pueda hablar con él", agregó en aquel momento.
En marzo pasado, el Presidente compartió un video de hace ocho años, en el que defendía al futbolista rosarino y cuestionaba a quienes lo criticaban en ese entonces. “Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar. Primero los datos… Fin”, escribió al publicar el fragmento.
"No hay otro jugador en la historia del fútbol mundial comparable con Messi", aseguraba Milei en el video.
El líder de LLA recordó esa opinión luego de que se difundiera una foto del crack argentino en Estados Unidos junto al presidente Donald Trump, durante una visita a la Casa Blanca por una invitación oficial al Inter Miami CF, que se había consagrado campeón de la Major League Soccer en 2025.
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