¿Vuelve a estar disponible para Scaloni? Los avances de la lesión de Tagliafico

image

Durante la práctica del miércoles se observó otro indicio sobre su estado físico: Tagliafico realizó trabajos en el gimnasio junto a los futbolistas que fueron titulares ante Argelia. No formó parte de las tareas en cancha que hicieron quienes tuvieron menos minutos, donde hubo ejercicios con pelota, presión, recuperación y fútbol en espacios reducidos.

Aunque el defensor estuvo presente en el banco de suplentes durante el debut, la realidad es que no estaba en condiciones de ingresar. La planificación apunta a respetar los tiempos de recuperación y analizar su evolución entrenamiento tras entrenamiento. La FIFA permite que los 15 jugadores que quedan fuera de la convocatoria de 11 titulares puedan sentarse en el banco.

image

El panorama podría cambiar si Argentina logra vencer a Austria y asegura el primer puesto del Grupo J antes de la última fecha. En ese caso, el cuerpo técnico podría decidir no correr ningún riesgo y reservar a Tagliafico para el cierre de la fase de grupos frente a Jordania, partido que aparece como la fecha más probable para su retorno.

La próxima práctica será una nueva prueba para evaluar si el lateral logra avanzar y comienza a acercarse nuevamente al trabajo normal con el plantel.

El próximo partido de la Selección Argentina en el Grupo J será el lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora argentina), frente a Austria en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth. El tercer encuentro del grupo está programado para el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina), también en ese estadio, ante Jordania, la fecha que el cuerpo técnico tiene en mente como horizonte para el regreso del lateral zurdo.