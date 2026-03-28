Abril llega con aumentos en transporte, luz, agua, prepagas y alquileres

Luz y agua

Las facturas de electricidad sumarán nuevos cargos fijos y variables, elevando el costo mensual de los servicios. El agua, por su parte, tendrá un incremento del 4%, con un costo promedio de $23.648,56 para los usuarios de AySA.

Agua caliente. La empresa AySA justificó los incrementos. La factura de agua se actualiza un 4%, con un costo promedio que supera los $23.600 para los hogares del AMBA.

Medicina prepaga

Las cuotas de la salud privada subirán en promedio 2,9%. Entre las empresas que aplicarán estos aumentos se encuentran OSDE, Galeno, Swiss Medical y Omint, mientras que el Hospital Italiano ajustará sus tarifas un 2,7%.

Alquileres

Los contratos regidos por la Ley 27.551 experimentarán un aumento anual del 33,3%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Esto afectará a quienes deben renovar su alquiler en abril, generando un ajuste considerable en los gastos de vivienda.

Combustibles

El precio de la nafta súper superó los $2.000 por litro en algunos surtidores de la Ciudad de Buenos Aires. La evolución de los combustibles seguirá atada a la cotización internacional del petróleo, en un contexto de alta volatilidad.