Advierten sobre el uso de la IA para consultas de salud de chicos y adolescentes

La campaña busca promover el diálogo con profesionales y recordar que la inteligencia artificial no reemplaza la atención médica ni el acompañamiento en salud mental.
El mensaje central de la campaña es claro: la inteligencia artificial puede ofrecer respuestas, pero no sustituye la escucha, el acompañamiento ni la intervención profesional.
Especialistas alertan que la rapidez y accesibilidad de la inteligencia artificial hacen que cada vez más adolescentes la utilicen para consultas sobre salud.
El Ministerio Público Tutelar y la Sociedad Argentina de Pediatría lanzaron una campaña para alertar sobre los riesgos de reemplazar la consulta profesional por respuestas de inteligencia artificial.
El Ministerio Público Tutelar (MPT), junto con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), lanzó una campaña para advertir sobre el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de niñas, niños y adolescentes para realizar consultas vinculadas con la salud, especialmente la salud mental.
La iniciativa surge en un contexto en el que, según datos de Unicef Argentina, más de la mitad de los chicos de entre 9 y 17 años utiliza herramientas de inteligencia artificial. Además, el 95% cuenta con un teléfono celular con acceso a internet y comienza a usar estos dispositivos alrededor de los 9 años.
Desde el organismo señalaron que la rapidez y la facilidad de acceso a estas plataformas hacen que muchos jóvenes recurran a ellas para buscar orientación o respuestas frente a situaciones personales.
La asesora general tutelar, Carolina Stanley, sostuvo: "La inteligencia artificial y los entornos digitales ofrecen numerosas oportunidades para comunicarse, expresarse, vincularse y aprender. Pero también pueden representar un entorno de exposición a una serie de riesgos, peligros y delitos. Hoy, muchas niñas, niños y adolescentes buscan en los entornos digitales respuesta, referencia y refugio. El uso de IA para consultas de salud mental es un riesgo. La inteligencia artificial no reemplaza la escucha, el acompañamiento, ni, fundamentalmente, el trabajo de profesionales en salud mental. La escucha humana sigue siendo irremplazable".
El psiquiatra Andrés Tate, integrante del Equipo de Salud Mental del MPT, explicó que el uso de estas herramientas para obtener contención emocional puede retrasar la búsqueda de ayuda especializada.
"El uso de inteligencia artificial para contención emocional significa un riesgo considerable porque están programadas para ser altamente efectivas para transmitir sensaciones de empatía y validación", afirmó. También advirtió que esa interacción puede desplazar el vínculo con personas que sí podrían intervenir profesionalmente y retrasar el acceso a servicios de urgencia o de acompañamiento.
La Sociedad Argentina de Pediatría también alertó sobre el uso de la IA por parte de madres y padres para resolver dudas médicas. Según la entidad, estas plataformas no reemplazan el diagnóstico profesional y pueden ofrecer respuestas estandarizadas, descontextualizadas o incluso información incorrecta.
La campaña lleva como mensaje principal: "La IA da respuestas pero no acompaña. Es un asistente virtual, no es terapia. La escucha humana sigue siendo irremplazable. Mejor hablá con un profesional".
Como parte del diagnóstico que motivó la iniciativa, Unicef Argentina informó además que el 67% de los adolescentes vio contenidos relacionados con formas de adelgazar, el 64% con maneras de ganar dinero fácilmente y cerca de un tercio estuvo expuesto a publicaciones sobre autolesiones o suicidio, situaciones que refuerzan la necesidad de acompañamiento por parte de adultos y profesionales.
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