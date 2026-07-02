Advierten sobre el uso de la IA para consultas de salud de chicos y adolescentes

PLACA 2 Los organismos advierten que la inteligencia artificial puede complementar la búsqueda de información, pero no debe utilizarse como fuente principal para consultas médicas.

El psiquiatra Andrés Tate, integrante del Equipo de Salud Mental del MPT, explicó que el uso de estas herramientas para obtener contención emocional puede retrasar la búsqueda de ayuda especializada.

"El uso de inteligencia artificial para contención emocional significa un riesgo considerable porque están programadas para ser altamente efectivas para transmitir sensaciones de empatía y validación", afirmó. También advirtió que esa interacción puede desplazar el vínculo con personas que sí podrían intervenir profesionalmente y retrasar el acceso a servicios de urgencia o de acompañamiento.

La Sociedad Argentina de Pediatría también alertó sobre el uso de la IA por parte de madres y padres para resolver dudas médicas. Según la entidad, estas plataformas no reemplazan el diagnóstico profesional y pueden ofrecer respuestas estandarizadas, descontextualizadas o incluso información incorrecta.

PLACA 1 El mensaje central de la campaña es claro: la inteligencia artificial puede ofrecer respuestas, pero no sustituye la escucha, el acompañamiento ni la intervención profesional.

La campaña lleva como mensaje principal: "La IA da respuestas pero no acompaña. Es un asistente virtual, no es terapia. La escucha humana sigue siendo irremplazable. Mejor hablá con un profesional".

Como parte del diagnóstico que motivó la iniciativa, Unicef Argentina informó además que el 67% de los adolescentes vio contenidos relacionados con formas de adelgazar, el 64% con maneras de ganar dinero fácilmente y cerca de un tercio estuvo expuesto a publicaciones sobre autolesiones o suicidio, situaciones que refuerzan la necesidad de acompañamiento por parte de adultos y profesionales.