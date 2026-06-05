Argentina organiza el primer Mundial de la Yerba Mate: qué marcas compiten

Más de 300 muestras provenientes de siete países serán evaluadas por 43 especialistas internacionales mediante catas a ciegas.
Argentina albergará desde este viernes y hasta el domingo la primera edición del Mundial de la Yerba Mate, una competencia internacional que buscará reconocer la calidad, la identidad y la diversidad de una de las bebidas más representativas de Sudamérica.
El encuentro tendrá lugar en el Museo del Mate, ubicado en Avenida de Mayo 853, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunirán más de 300 muestras de yerba mate provenientes de siete países.
Las distintas variedades serán analizadas por un jurado integrado por 43 especialistas internacionales, entre sommeliers, investigadores, chefs y catadores, quienes utilizarán un sistema de cata a ciegas para garantizar la transparencia de las evaluaciones.
Según explicaron los organizadores, el objetivo es colocar a la yerba mate dentro de los estándares de evaluación que ya existen en industrias como el vino, el café, el aceite de oliva y los destilados, resaltando su complejidad sensorial y su valor cultural.
La provincia de Misiones, principal productora yerbatera del país, llegará al certamen con una de las delegaciones más numerosas, integrada por 12 marcas que buscarán quedarse con los principales reconocimientos.
Entre las participantes figuran Titrayju, Tres Generaciones, Encanto, La Soberana, Progreso, Federal, Principios, Arapeguá, Lapacho Rosa, Zapeca Agroecológica, Saltos del Moconá y Atardecer, provenientes de distintas localidades misioneras.
Las muestras incluyen producciones tradicionales, orgánicas, agroecológicas y elaboradas mediante el sistema barbacuá, reflejando la diversidad de perfiles productivos de la provincia.
Además de la premiación, el Mundial de la Yerba Mate ofrecerá una agenda de actividades para el público que incluirá talleres, conferencias, catas guiadas, presentaciones de libros y espacios de intercambio cultural.
Entre las propuestas destacadas se encuentra "El gran hincha del mate", un espacio dedicado a la literatura vinculada a la tradicional infusión, además de encuentros entre especialistas y actividades que exploran los vínculos entre el café y la yerba mate.
Las entradas para asistir al evento tienen los siguientes valores:
El pase premium permite el acceso durante las tres jornadas e incluye dos degustaciones y dos charlas o conferencias por día.
comentar