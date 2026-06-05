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Argentina organiza el primer Mundial de la Yerba Mate: qué marcas compiten

Más de 300 muestras provenientes de siete países serán evaluadas por 43 especialistas internacionales mediante catas a ciegas.

Argentina albergará desde este viernes y hasta el domingo la primera edición del Mundial de la Yerba Mate, una competencia internacional que buscará reconocer la calidad, la identidad y la diversidad de una de las bebidas más representativas de Sudamérica.

El encuentro tendrá lugar en el Museo del Mate, ubicado en Avenida de Mayo 853, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunirán más de 300 muestras de yerba mate provenientes de siete países.

Museo del Mate
El Museo del Mate, sobre Avenida de Mayo, será la sede de la primera edición del Mundial de la Yerba Mate.

El Museo del Mate, sobre Avenida de Mayo, será la sede de la primera edición del Mundial de la Yerba Mate.

Según explicaron los organizadores, el objetivo es colocar a la yerba mate dentro de los estándares de evaluación que ya existen en industrias como el vino, el café, el aceite de oliva y los destilados, resaltando su complejidad sensorial y su valor cultural.

Misiones, con una fuerte presencia en la competencia

La provincia de Misiones, principal productora yerbatera del país, llegará al certamen con una de las delegaciones más numerosas, integrada por 12 marcas que buscarán quedarse con los principales reconocimientos.

Entre las participantes figuran Titrayju, Tres Generaciones, Encanto, La Soberana, Progreso, Federal, Principios, Arapeguá, Lapacho Rosa, Zapeca Agroecológica, Saltos del Moconá y Atardecer, provenientes de distintas localidades misioneras.

Las muestras incluyen producciones tradicionales, orgánicas, agroecológicas y elaboradas mediante el sistema barbacuá, reflejando la diversidad de perfiles productivos de la provincia.

Mucho más que una competencia

Además de la premiación, el Mundial de la Yerba Mate ofrecerá una agenda de actividades para el público que incluirá talleres, conferencias, catas guiadas, presentaciones de libros y espacios de intercambio cultural.

Entre las propuestas destacadas se encuentra "El gran hincha del mate", un espacio dedicado a la literatura vinculada a la tradicional infusión, además de encuentros entre especialistas y actividades que exploran los vínculos entre el café y la yerba mate.

Entradas y precios

Las entradas para asistir al evento tienen los siguientes valores:

  • Viernes: $10.000.
  • Sábado: $10.000.
  • Sábado con degustación y charla/conferencia: $18.000.
  • Domingo: $10.000.
  • Domingo con degustación y charla/conferencia: $18.000.
  • Pase "Experiencia Full Matera": $45.000.

El pase premium permite el acceso durante las tres jornadas e incluye dos degustaciones y dos charlas o conferencias por día.

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