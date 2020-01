"Hace menos de un mes asumí como Intendente y ya estamos inaugurando una placita, lo que no deja de ser una alegría en momentos tan difíciles. A partir de ahora, éste será un lugar ideal para que los vecinos y sus hijos se encuentren y compartan muy buenos momentos", expresó Juan José Mussi, quien recordó con profunda emoción a Trinidad Peralta: "Yo recién comenzaba en la política cuando él me abrió las puertas de su hogar y me recibió con los brazos abiertos, algo que no era muy común por aquellos años porque yo no era tan conocido en comparación con otros dirigentes. Me acuerdo que un día organizó una reunión en su casa y, desde entonces, siempre militamos juntos".

A continuación, el jefe comunal destacó sobre este vecino fallecido en 2018: "Además de ser un bonachón, había una característica muy especial en Trinidad: jamás me pidió algo para él sino que siempre estaba pensando en la gente del barrio, incluso hasta cuando un día vine a verlo a su casa y ya estaba mal de salud. Eso lo pinta de cuerpo entero, así que ojalá haya muchos ‘Trinidad Peralta’ en los distintos barrios de Berazategui". Y agregó: "Yo los defino como ‘pequeños-grandes héroes anónimos’, que cuando aparecen debemos rendirles homenaje".

Por su parte, el hijo de Trinidad Peralta, quién lleva el nombre de su padre, señaló: "Este terreno estaba abandonado y, gracias al trabajo del Municipio, en muy poco tiempo se transformó en esta plazoleta, totalmente iluminada y llena de color, que hoy los vecinos podemos disfrutar".

En cuanto al nombre escogido para bautizar a este renovado espacio público de Berazategui, el joven añadió conmovido: "Que una plaza lleve el nombre de tu papá es algo que no tiene precio. Particularmente, me llena de emoción y me trae muchos recuerdos sobre sus acciones, siempre pensando en los demás y con el compromiso de colaborar con el barrio. De hecho, durante 10 años tuvo un almacencito y, a pesar del reproche de la familia, les fiaba siempre a los vecinos que no tenían dinero para pagarle la mercadería. Realmente, mi viejo fue un muy buen vecino, como lo describió el doctor Mussi, quien nunca se olvidó de él. Incluso, me acuerdo que apenas se enteró de que estaba mal de salud, vino a verlo. Mi padre se puso muy contento con su visita".

La renovación de esta plazoleta del barrio Buenaventura se enmarca en la política municipal de puesta en valor de los espacios públicos de todo el distrito. En este caso, los trabajos consistieron en desmalezamiento y limpieza del lugar; instalación de juegos, una estación aeróbica, mesas, faroles, bancos e iluminación led; además de la construcción de maseteros, veredas y palenques para la protección de los niños. En el marco del mismo contexto, además, se realizó la plantación de un jacarandá del Vivero Municipal.