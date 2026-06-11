Buenos Aires abrió el Fan Fest del Mundial junto a representantes de Estados Unidos, México y Canadá

La Ciudad inauguró el espacio oficial para seguir la Copa del Mundo 2026 en Plaza Seeber. Tendrá capacidad para 15 mil personas y actividades en distintos barrios porteños.
La Ciudad de Buenos Aires inauguró este jueves el Fan Fest del Mundial 2026 en Plaza Seeber, en el barrio de Palermo, con la participación de autoridades locales y representantes diplomáticos de los tres países organizadores del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.
Durante la apertura se transmitió la ceremonia inaugural realizada en el estadio Azteca y el primer partido de la competencia, entre las selecciones de México y Sudáfrica. El espacio funcionará como punto de encuentro para los aficionados que quieran seguir los encuentros de la Copa del Mundo en pantalla gigante y con actividades complementarias.
Del acto participaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; el embajador de Canadá, Stewart Wheeler; y la jefa de Cancillería de la Embajada de México, Camila Aviña. También estuvieron presentes el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y el secretario de Deportes, Fabián Turnes.
Según informó la Ciudad, Plaza Seeber volverá a ser la sede principal de las actividades mundialistas y contará con capacidad para recibir hasta 15 mil personas. Además, a través del programa “Modo Hincha en BA”, habrá propuestas vinculadas al torneo en otros puntos porteños, entre ellos la Peatonal de Villa Devoto y el Obelisco.
“Queremos que los hinchas disfruten el Mundial dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios. Los invitamos a seguir los partidos de la Selección desde Plaza Seeber”, afirmó Jorge Macri durante la inauguración.
Los representantes diplomáticos de los tres países organizadores destacaron la importancia del torneo y el vínculo que genera el fútbol entre distintas culturas.
Peter Lamelas señaló: “No hay tierra con más pasión por el juego ni mejor lugar para alentar a los campeones del mundo en su debut”. Por su parte, Stewart Wheeler consideró que vivir esta experiencia en Buenos Aires será “uno de los grandes recuerdos” de su carrera diplomática.
Desde la representación mexicana, Camila Aviña destacó que México será el primer país en albergar tres ediciones de una Copa del Mundo y expresó su deseo de que “la alegría del fútbol nos una y nos acompañe siempre”.
La iniciativa se enmarca en la estrategia internacional de Buenos Aires vinculada al deporte. En ese contexto, Fulvio Pompeo sostuvo que el fútbol funciona como una herramienta de integración y diálogo entre sociedades.
La Ciudad busca además fortalecer su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte 2027, una distinción que reconoce a las ciudades que promueven la actividad deportiva como motor de encuentro, desarrollo e inclusión.
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