Buenos Aires abrió el Fan Fest del Mundial junto a representantes de Estados Unidos, México y Canadá

“Queremos que los hinchas disfruten el Mundial dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios. Los invitamos a seguir los partidos de la Selección desde Plaza Seeber”, afirmó Jorge Macri durante la inauguración.

33e4fae0-dd51-43cf-a1ba-23cc06a8e202 El Fan Fest funcionará en Plaza Seeber y podrá recibir hasta 15 mil personas durante el Mundial 2026.

Los representantes diplomáticos de los tres países organizadores destacaron la importancia del torneo y el vínculo que genera el fútbol entre distintas culturas.

Peter Lamelas señaló: “No hay tierra con más pasión por el juego ni mejor lugar para alentar a los campeones del mundo en su debut”. Por su parte, Stewart Wheeler consideró que vivir esta experiencia en Buenos Aires será “uno de los grandes recuerdos” de su carrera diplomática.

Desde la representación mexicana, Camila Aviña destacó que México será el primer país en albergar tres ediciones de una Copa del Mundo y expresó su deseo de que “la alegría del fútbol nos una y nos acompañe siempre”.

La iniciativa se enmarca en la estrategia internacional de Buenos Aires vinculada al deporte. En ese contexto, Fulvio Pompeo sostuvo que el fútbol funciona como una herramienta de integración y diálogo entre sociedades.

La Ciudad busca además fortalecer su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte 2027, una distinción que reconoce a las ciudades que promueven la actividad deportiva como motor de encuentro, desarrollo e inclusión.