Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 8 de agosto

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la zona central, las condiciones serán más frías y con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado. Las temperaturas máximas se ubicarán, en general, entre los 13 y 21 grados, mientras que las mínimas serán bajas durante las primeras horas del día.

En la Patagonia, en tanto, continuará el tiempo invernal, con temperaturas muy bajas y registros por debajo de los 0 grados en distintos sectores. En el extremo sur se esperan máximas de apenas algunos grados y mínimas que podrían descender hasta los -2 grados.