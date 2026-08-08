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Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 8 de agosto

El SMN anticipa una jornada fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con 7 grados de mínima y una máxima de 13. Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.

Este sábado 8 de agosto se presenta fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con cielo mayormente nublado durante la mañana, condiciones que tenderán a mejorar por la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 7 grados y la máxima llegará a 13ºC.

Durante las primeras horas del día se espera una jornada fría, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura alcanzará su registro máximo. Por la noche, las condiciones mejorarán y el cielo se presentará despejado, aunque el descenso térmico volverá a hacerse sentir.

El frío continuará durante los próximos días. Para el domingo, el SMN prevé cielo despejado, con una mínima de 4 grados y una máxima de 13, mientras que el lunes será todavía más frío, con 3 grados de mínima y 12 de máxima, bajo un cielo parcialmente nublado.

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clima extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino se esperan temperaturas considerablemente más elevadas que en el centro y sur del país. El mapa del SMN muestra registros máximos que pueden alcanzar los 25 grados en sectores del norte, con nubosidad variable y presencia de sol en distintas provincias.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

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En la zona central, las condiciones serán más frías y con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado. Las temperaturas máximas se ubicarán, en general, entre los 13 y 21 grados, mientras que las mínimas serán bajas durante las primeras horas del día.

En la Patagonia, en tanto, continuará el tiempo invernal, con temperaturas muy bajas y registros por debajo de los 0 grados en distintos sectores. En el extremo sur se esperan máximas de apenas algunos grados y mínimas que podrían descender hasta los -2 grados.

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